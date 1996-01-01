Вузы получат деньги по конкурсу

Национальный проект в сфере образования предполагает тратить выделяемые из бюджета средства на конкурсной основе. По новой системе вузам придется конкурировать друг с другом за финансирование.

Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко назвал национальный проект катализатором системных изменений в отрасли. Как известно, средств для его реализации заложено немало. И министр считает, что эти деньги надо потратить с умом. С этой целью министерство запланировало на ближайшие два-три года переход на нормативы подушевого финансирования образовательных учреждений. Правда, рассчитывать на дополнительное финансирование смогут только те институты и университеты, которым удастся соответствовать критериям инновационного вуза. А это означает, что вузам придется принести пользу региональной экономике и доказать, что их выпускники пользуются спросом на рынке труда - так пояснил Андрей Фурсенко критерии отбора.