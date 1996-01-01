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Кем хочет быть Абитуриент-2006?
Совсем немного времени осталось до выпускных экзаменов в школах. одиннадцатиклассников наступает решающий момент. Выбор профессии - ответственный шаг во взрослую жизнь. Корреспондент "Золотого Рога" выяснила, какие профессии и какие вузы выбирает молодежь и чем выпускники объясняют свой выбор.
Антон БЕЛЬЧИНКО, школа № 45:
- Я собираюсь поступать в лицей № 43 на специальность повар - кондитер. В дальнейшем хочу изучить ресторанный бизнес. Я люблю готовить с детства и мечтаю открыть свой ресторан. А еще очень хотел бы поработать в ресторанном бизнесе за границей.
Мария НАДЕЙКИНА, школа № 45:
- Мой выбор - Медицинский университет, фармацевтический факультет. Думаю, что профессия провизора будет востребована и высокооплачиваема. А пока я учись на курсах в МГУ им. Невельского по специальности "психолог".
Денис УТЕНКО, школа № 56:
- Мне бы хотелось профессионально заниматься туризмом, вот почему я выбрал институт гостиничного сервиса и туризма ДВГУ. Я считаю, что общение с людьми - это для меня. Мой выбор пал на ДВГУ потому, что для меня, как для спортсмена, поступить именно в этот университет гораздо легче, чем в другие вузы.
Алена НОВЧЕНКОВА, школа № 56:
- С 8 лет я мечтала о телевизионной журналистике, поэтому буду подавать документы в ДВГУ на факультет журналистики.
Нина ВОЛЫНЧУК, школа № 56:
- Меня привлекают иностранные языки. Хочу изучать корейский в Восточном институте ДВГУ. Что же касается большого количества иероглифов, которое придется запоминать, то меня такие трудности не пугают. Я уже сейчас хожу в ДВГУ на подготовительные курсы и очень довольна, что сделала именно этот выбор.
Василий ХРОМЕЙ, школа № 2:
- Поступаю в Дальрыбвтуз на международный факультет, специальность "технолога водных биоресурсов". Мне предстоит 2,5 года обучения в Китае. Это, собственно, и повлияло на выбор вуза. Также привлекло то, что по окончании я получу два диплома: один по специальности, второй - переводчика китайского языка. Это решение я принял сам, приезжал в Дальрыбвтуз, разговаривал с деканом института. Я считаю, что в нашем городе у молодого человека есть хорошие перспективы. Нужно просто выбрать ту профессию, которая будет востребована.
Наталья БАРД, школа № 2:
- Долго колебалась между ДВГУ и ВГУЭСом, и в итоге выбрала ВГУЭС. По большей части благодаря лекции декана института международных отношений и социальных технологий. Заинтересовало то, что в последнее время ВГУЭС начал стремительно развиваться, здесь очень сильный и амбициозный состав преподавателей. Я решила выбрать политологию, т.к. это интересная, перспективная и новая для нашего города специальность.
Ярослава САДЫРАЛИЕВА, школа № 2:
- Я остановила свой выбор на ДВГУ, т.к. считаю, что чем старше вуз, тем качественнее будет уровень знаний. Собираюсь поступать на судебно-прокурорский факультет. При выборе специальности на меня очень повлияла семья. Многие мои родственники работают в милиции, в ГАИ.
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