Бюджетных мест станет меньше

Количество студентов в высших учебных заведениях Приморского края с каждым годом будет сокращаться

По официальным данным, в 2006 году количество бесплатных мест в российских вузах будет сокращено на 50 тыс. В итоге высшая школа сможет принять 530 тыс. студентов на бюджетной основе, а это на 10% меньше по сравнению с 2005 годом. Что же касается Приморья, то в крае, по словам руководителя отдела высшей школы департамента образования и науки краевой администрации Екатерины ЧЕРНОВИЦКОЙ, значительного сокращения бюджетных мест не произойдет.

В прошлом году в Приморском крае за счет государства на очное обучение в вузы поступили 7619 человек. Сокращения прошли в Приморской сельскохозяйственной академии (на 45 мест), МГУ потеряло 30 мест, УГПИ - 15. Но в некоторых вузах, напротив, число бесплатных мест даже прибавилось. В этом году сокращение пройдет по непрофильным специальностям. Прежде всего пострадают гуманитарные факультеты, так как в последнее время наблюдается переизбыток специалистов по таким направлениям, как экономика, филология, юриспруденция, социология.

Как уверяет Екатерина Черновицкая, подобные действия стали следствием демографического спада. В приморских школах количество старшеклассников пока сохраняется на прежнем уровне, но, по прогнозу, через два года аттестаты зрелости будут получать 2-3 тыс. человек. По общероссийским данным, в 2006 году 11-й класс окончат 1 млн 256,6 тыс. человек ( в 2005 году было 1 млн 319,1 тыс. выпускников). В 2007 году ожидается снижение приблизительно на 170 тыс. человек.

Также Екатерина Черновицкая отмечает, что снижение мест происходит из-за несоответствия их с законно принятыми нормами для всех вузов. По ныне действующему законодательству государство обязано обеспечивать бюджетные места на уровне 170 человек на 10 тыс. населения. А если посмотреть данные 2005 года, эта цифра в РФ составила 209 человек, в Приморском крае - 193 человека. Кстати, во времена всеобщего бесплатного образования приходилось 220 студентов на 10 тыс. населения. К 2010 году планируется еще более глобальное сокращение - на 25 - 30%.

Необходимо добавить, что при сокращении бюджетных мест их финансирование пока останется на прежнем уровне. Также по этому поводу бытует мнение, что теперь на каждого студента якобы будет приходиться больше средств и в соответствии с этим институты смогут выплачивать ребятам повышенные стипендии, покупать новые учебники и т.п.. Как сказала Екатерина Черновицкая, от количества оплачиваемых государством бесплатных мест размер стипендии не зависит. Заметим, что ежемесячная стипендия в Приморском крае в среднем составляет 800 руб., повышенная - не более 1000 руб.

По информации Министерства образования и науки РФ, количество бюджетных мест на каждый вуз будет распределяться по итогам открытого конкурса. Также во многих областях происходит увеличение бюджетных мест в федеральных ПТУ и колледжах в среднем на 2 - 3%. Такими мерами чиновники надеются поднять интерес молодежи к среднему специальному образованию.