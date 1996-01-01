Именные стипендии мореходам

Во вторник депутат Государственной думы Виктор КЛЮС вручил именные стипендии курсантам Морского государственного университета.

Отныне в течение года лучшие двадцать студентов 3-5 курсов МГУ ежемесячно будут получать стипендию в размере 750 руб. из стипендиального фонда, созданного по инициативе депутата Госдумы. Положение о стипендии утверждено ректором МГУ Вячеславом СЕДЫХ, а полномочия по определению достойных переданы курсантскому совету.

Основной критерий присуждения стипендии - успехи в учебе и активная общественная работа. По мнению депутата, перспектива морской отрасли базируется прежде всего на высококвалифицированных кадрах. Именно сегодняшним курсантам предстоит реализовывать морскую стратегию России. Виктор Клюс познакомил студентов МГУ с деятельностью морской коллегии при правительстве России, членом которой он является, с законодательной работой Государственной думы.

Сегодня, когда все говорят о национальном проекте "Образование", важны конкретные действия не только государства, но и предпринимателей, чиновников, представителей власти. Виктор Клюс такой шаг сделал.