"Русское радио" тестирует новую частоту

В апреле "Русское радио" во Владивостоке будет вещать на частоте 1098 АМ.

По словам руководства компании "Медиа-7", в состав которой входит "Русское радио во Владивостоке", новая частота позволит охватить более широкий круг потенциальных рекламодателей, в том числе владельцев старых автомобилей.