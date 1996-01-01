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К следующей зиме будем готовиться более тщательно
В два с половиной раза будет увеличен объем финансирования капитального ремонта жилья, а общая сумма, предназначенная для подготовки к будущему осенне-зимнему сезону, составит 1 млрд 800 млн руб., на 300 млн больше, чем в зимний период 2005-2006 годов.
Об этом говорилось на заседании коллегии администрации Хабаровска, где подводили итоги работы жилищно-коммунального хозяйства и энергетиков в нынешнюю зиму и определяли задачи на зимний период 2005-2006 годов.
Подобные меры вызваны серьезными проблемами, выявленными в ходе текущего отопительного сезона. Важнейшие из них - исчерпанные возможности хабаровских ТЭЦ и некачественная подготовка домов к осенне-зимнему сезону службами эксплуатации жилья.
По словам директора ХТСК ОАО "Хабаровскэнерго" Николая ЮРАСОВА, нынешняя зима оказалась сложной для предприятия. Подобных долгих морозов не было в последние 14 лет. Весь декабрь и январь среднесуточная температура была ниже 24 градусов. В таких условиях работники "Хабаровскэнерго" не смогли удержать необходимые параметры в магистральных сетях, температура воды в них зачастую была на 10-15 градусов ниже нормы.
Николай Юрасов подчеркнул, что, если службы эксплуатации не повысят качество подготовки жилья к предстоящему осенне-зимнему сезону, то вторую такую же зиму энергетики не выдержат.
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