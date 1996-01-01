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Ресторан начинается... с туалета

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Каков уровень владивостокских отелей, ресторанов и кафе? Насколько преуспел приморский сервис гостеприимства в том, чтобы стать привлекательным для иностранных туристов и, в частности, наших соседей из Японии? Эти и другие вопросы стали темой "круглого стола", который был организован владивостокским Японским центром в рамках семинара "Японский опыт повышения качества обслуживания: ресторанный и гостиничный бизнес".

Семинар г-на Куримура КОДЗИ, владельца итальянского ресторана в Токио, вызвал большой интерес.

По словам большинства участников семинара, участие в нем было чрезвычайно полезным, так как провел его практик, который в процессе становления своего бизнеса сам сталкивался с множеством сегодняшних проблем владивостокских отельеров и рестораторов.

К тому же всегда полезен независимый взгляд со стороны чужого менталитета, особенно для тех, кто ориентируется на обслуживание иностранных туристов.

Так, все они отметили, что за последние 3 года количество кафе и ресторанов и качество обслуживания там повысилось. Появилось много кофеен, где подают хороший кофе, вкусные и разнообразные десерты.

А вот другая еда, на вкус японцев, нередко бывает соленой и очень жирной, поэтому ее лучше немного недосолить. И еще в нашем городе у моря им очень не хватает свежей рыбы.

А вообще, выбирая гостиницу или ресторан, японцы первым делом обращают внимание на... туалет. Если его чистота не внушает им доверия, никакими кулинарными и другими изысками вы их к себе не заманите. Отпугнет их и слишком громкая музыка в ресторане: в Японии ее так громко включают, когда уже пора закрывать заведение, а гости засиделись. Вот им и "намекают". Забавно, что у нас это делают как раз с противоположной целью.

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