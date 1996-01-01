Комсомольских бродячих собак станут ловить по особой схеме

В 2,5 раза увеличено финансирование работ по отлову бродячих животных в Комсомольске-на-Амуре. Местные власти, как сообщает пресс-служба администрации, понимают серьёзность этой проблемы и предпринимают все возможные меры для её решения.

Во-первых, разработана соответствующая законодательная база. Согласно постановлению администрации города, бродячими считаются в Комсомольске-на-Амуре животные, которые находятся на улице без надзора владельцев, без ошейников и намордников.

Кроме того, разработана схема по отлову бездомных четвероногих. Контроль за исполнением постановления возложен на начальников округов. Непосредственно работу по отлову безнадзорных животных будет проводить муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство". Комсомольчан городские власти просят более ответственно относиться к питомцам - не оставлять их без присмотра на улице. В противном случае они могут остаться без своих любимцев.