Жильцы 10 домов перекроют дорогу из-за детской площадки

4 марта состоялся сбор жильцов по адресу Океанский проспект, 87. Главный вопрос - строительство нового торгового центра ООО "ВИСМА". Во двор вышло более 200 жильцов. Такое внимание неслучайно: 5-этажный торговый центр собираются строить на детской площадке, которую поставили по программе главы города Владимира НИКОЛАЕВА в ноябре 2005 г.

Детскую площадку ждали 5 лет. И теперь, когда она есть, сюда приходят жильцы более 10 домов. Естественно, что они не хотят видеть в своих дворах торговые центры. Утром здесь гуляют мамы и бабушки с детьми, днем, после школы, площадка полна подростков, а вечерком сюда выходят пенсионеры. Да и не только жильцы близлежащих домов проводят свое свободное время на этой площадке. Родители, приезжающие на Первореченский рынок, частенько заходят сюда и дают возможность своим детям вдоволь наиграться. Люди буквально боготворят Владимира Николаева за то, что "построил райский уголок для всей округи".

Конечно, в этом районе есть и другая детская площадка, построенная еще в советское время. Но она находится на северной стороне, гулять там с детьми можно только в солнечные дни - здесь постоянная тень, а в холодные дни - ветер. Все это делает ее непригодной для детских забав. "Да мы на ней и не гуляли никогда", - заверила "ЗР" Елизавета Яковлевна, жительница дома по Океанскому проспекту, 101.

Существует и еще один фактор, заставивший жильцов начать активные бои за земельный участок. Злополучная детская площадка стоит на том месте, где под землей проходят грунтовые воды. А так как она находится прямо под окнами дома №101, жильцы боятся, что в случае строительства торгового центра их дом станет аварийным. Все это заставило людей выйти на улицу в субботнее утро. Жильцы подали прошение депутату по Фрунзенскому району Сергею ЗУБЕНКО, под прошением подписалось более 1 тыс. человек. Зубенко обещал разобраться, но жильцы собирают подписи до сих пор.

"Мы ничего и не знали об этом строительстве, так вон, уже ведь бурить начали", - указывая на разрытую землю, негодует Елизавета Яковлевна. Действительно, начали.

Но бурильные работы, проводящиеся ООО "Изыскатель", скорее всего, направлены на изучение почвы для дальнейшего строительства. Жильцам предоставили только выданный компании ордер на производство работ, да постановление администрации города на предоставление ООО "ВИСМА" земельного участка в аренду на 25 лет, выданное еще в 2003 г. мэром Юрием КОПЫЛОВЫМ. А вот когда начнется само строительство, выяснить не удалось, т. к. компания "ВИСМА" оказалась весьма загадочной: ни телефона, ни адреса, ни фамилий.

В пресс-центре администрации города заверили, что ни о каком постановлении о строительстве торгового центра на детской площадке нового главы города и речи быть не может. Действительно ли это постановление на сегодняшний день, оформила ли организация аренду - эти вопросы пока остаются без ответа. Однако борцы "за счастливое детство" в случае начала строительства обещают перекрыть движение на спуске от Первой Речки к "Дальпрессу" в один из будних дней.