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Игра в прибрежку
Замена игрока не улучшила ситуацию с прибрежными морскими перевозками во Владивостоке, ситуацию усугубляет тот факт, что новое руководство не идет на контакт ни с простыми пассажирами, ни с представителями СМИ, что само по себе идет вразрез с законодательством.
Напомним, что с начала 2006 г. перевозкой пассажиров прибрежных морских линий занимается ООО "Мортранс", пришедшее на смену ООО "Владморпассу", которое выполняло эти функции на протяжении многих лет. За последнее десятилетие прибрежные пассажироперевозки все больше приходят в упадок. Во времена "развитого социализма" пассажирский флот насчитывал порядка 30 единиц. Но с 90-х закупка новых судов была прекращена. Последний паром - "Бригадир Ришко" - был приобретен в 1991 г. Год от года суда старели, и их становилось все меньше. В прошлом году на прибрежных линиях работали всего три судна - один катер и два парома.
Разумеется, такой флот не был способен обеспечить стабильные и регулярные рейсы по всем необходимым направлениям. Еще с сентября 2004 г. прекратилась работа линии на о. Рейнеке, и жители этого острова были вынуждены переправляться на о. Попова, а уже оттуда садиться на паром, идущий во Владивосток. Все это происходило на фоне постоянных взаимных склок между городской администрацией и "Владморпассом". Мэрия обвиняла предприятие в неэффективной работе. То в свою очередь жаловалось на отвратительное финансирование и растущую задолженность со стороны "серого" дома. В итоге "Владморпасс" не смог обеспечить в полном объеме налоговые платежи в бюджет, и в августе 2005 г. краевой арбитражный суд вынес решение о введении на предприятии процедуры наблюдения сроком на 7 месяцев.
Назначенному временным управляющим Михаилу СМОЛИКУ, видимо, так и не удалось выправить ситуацию к лучшему. На смену "Владморпассу" пришло ООО "Мортранс", к которому перешло все имущество и коллектив бывшего перевозчика. Однако новый перевозчик оказался не лучше старого. Морские перевозки по-прежнему лихорадит, не работают внутригородские паромные переправы на Калининскую и мыс Чуркин.
Когда ситуация изменится к лучшему, и изменится ли - неясно, поскольку руководитель ООО "Мортранс" Вадим ВИКУЛОВ за два месяца так и не нашел времени для встречи с корреспондентом нашей газеты. Еще в начале года "ЗР" обратился в администрацию Владивостока, надеясь получить информацию о том, что ожидает прибрежные морские перевозки, но первый вице-мэр Юрий КОРЕНЬ, курирующий транспорт, не соизволил ответить на наши вопросы. А тем временем обстановка продолжает накаляться.
7 марта более 300 возмущенных горожан перекрыли центральную улицу Владивостока. После рабочего дня люди не могли уехать домой - на острова Русский и Попова, так как "Мортранс" отменил рейсы, мотивировав свое решение непогодой, хотя ветер к этому времени стих и в небе проглянуло солнце.
К слову, рейсы на остров Русский отменялись и раньше, но в этих случаях еще с утра объявлялось штормовое предупреждение. На минувшей же неделе никакого штормового предупреждения с утра объявлено не было, и островитяне отправились на работу на "большую землю". А вот вернуться домой оказалось проблематично.
Администрация вокзала пригородных сообщений решила отменить вечерние рейсы из-за якобы сложной погодной обстановки. Понятно, что люди, которым грозила перспектива провести ночь в неизвестности, вышли на улицу.
Проблему удалось решить только с помощью представителей городского УВД, которые провели переговоры с пикетчиками, попросив их разблокировать центральную улицу города и пообещав оказать содействие в решении проблемы с переправой. И действительно, за несколько минут стражи порядка за закрытыми дверьми уговорили администрацию "Мортранса" пустить паромы на о. Русский.
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