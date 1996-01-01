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Культуру заменят на митинг
Мэрия Владивостока все-таки согласилась предоставить 18 марта центральную площадь города для проведения митинга против реформы ЖКХ. Напомним, что на прошлой неделе администрация отказывала оргкомитету протестующих, аргументируя тем, что на это время уже была подана заявка на проведение культурных мероприятий.
В ответ на это протестующие пообещали предпринять меры гражданского неповиновения, вряд ли это сработало как угроза, но тем не менее, как сообщили в Общественной палате г. Владивостока, разрешение на проведение митинга получено. Кроме недовольных политикой властей в сфере ЖКХ к митингу планируют присоединиться челноки, протестующие против снижения норм беспошлинного ввоза, а также автомобилисты и частные предприниматели.
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