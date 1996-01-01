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Тарифы приводят в норму

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Устроившие шумные протесты жители Спасска-Дальнего будут меньше платить за жилье и коммунальные услуги, снижение тарифов также ожидается во Владивостоке и Лесозаводске.

По информации специалистов региональной энергетической комиссии (РЭК), в Ольгинском районе тариф был завышен более чем в два раза, в Лесозаводске - на 52%, во Владивостоке - более чем на 29%. Превысили индексы оплаты за жилье власти Спасска-Дальнего и Анучинского района - на 36,5% и 88% соответственно. Проверка тарифов на соответствие предельным индексам и уровню прожиточного минимума была проведена в соответствии с постановлением губернатора. Оказалось, что пять муниципальных образований значительно превысили тарифы.

Губернатор потребовал, чтобы главы городов и районов уже к началу марта привели тарифы в соответствие с установленными индексами. Решение о снижении тарифов уже принято в Спасске-Дальнем, Анучинском и Ольгинском районах. К примеру, в Ольгинском районе тарифы организаций коммунального комплекса на воду и стоки снижены на 108%. На 80% снижена оплата за жилье в Анучинском районе. Жители Спасска-Дальнего теперь будут платить на 16,5% меньше за жилое помещение и на 8,3% - за коммунальные услуги. Соответствующие постановления будут подписаны во Владивостоке и Лесозаводске.

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