Для Приморья максимум роста тарифов составит 20%

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) утвердила предельные уровни повышения тарифов ЖКХ на 2006 г. и обещает, что в этом году они повышаться не будут. Максимальный уровень роста тарифов, установленный на текущий год, составляет 29,9% - для Липецкой области. Максимум для Приморья - 20%

В 2007 г. ФСТ хочет ограничить рост тарифов ЖКХ 20%. Соответствующие предложения будут направлены в правительство летом, заявил глава ФСТ Сергей НОВИКОВ.

При этом он отметил, что, приняв тарифные решения по ЖКХ на 2007 год, в течение года они меняться не будут. "Это запрещено действующим законодательством", - пояснил глава ФСТ.

Правительство РФ в 2005 г. приняло решение утверждать рост тарифов на услуги ЖКХ на федеральном уровне, так как они дают значительный вклад в уровень инфляции. В течение года были приняты необходимые законодательные акты, причем последний из них - закон №184 (касающийся регулирования тарифов организаций коммунального комплекса), был подписан в конце декабря. Тогда же ФСТ утвердила приказ о предельных уровнях тарифов на услуги ЖКХ по субъектам РФ.

Однако власти большинства субъектов утвердили тарифы ЖКХ еще до вступления в силу федерального закона, и эти решения были увязаны с региональными бюджетами на 2006 г. Поэтому 1 января многие граждане РФ получили квитки с другими, сильно отличающимися от установленных на федеральном уровне, цифрами.

По стране, в том числе и в Приморье, прошли акции протеста населения. В результате в январе-феврале ФСТ пересчитывала предельные уровни по субъектам РФ, повысив первоначально установленные предельные уровни для 31 региона.

ФСТ устанавливает верхнюю границу роста для трех тарифов, относящихся к жилищно-коммунальной сфере: это стоимость услуг организаций ЖКХ, размер платы за жилое помещение (включает в себя плату за наем, содержание и ремонт жилого помещения) и размер платы за коммунальные услуги (включающие водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, тепло, утилизацию мусора).

Предельный рост платы за коммунальные услуги относится к каждому конкретному гражданину. То есть, если ФСТ утвердила предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в размере 20%, это значит, что суммарная стоимость услуг не должна по сравнению с прошлым годом вырасти более, чем на эту величину. Два других тарифа считаются в среднем по муниципальному образованию.