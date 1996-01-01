Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Для Приморья максимум роста тарифов составит 20%
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) утвердила предельные уровни повышения тарифов ЖКХ на 2006 г. и обещает, что в этом году они повышаться не будут. Максимальный уровень роста тарифов, установленный на текущий год, составляет 29,9% - для Липецкой области. Максимум для Приморья - 20%
В 2007 г. ФСТ хочет ограничить рост тарифов ЖКХ 20%. Соответствующие предложения будут направлены в правительство летом, заявил глава ФСТ Сергей НОВИКОВ.
При этом он отметил, что, приняв тарифные решения по ЖКХ на 2007 год, в течение года они меняться не будут. "Это запрещено действующим законодательством", - пояснил глава ФСТ.
Правительство РФ в 2005 г. приняло решение утверждать рост тарифов на услуги ЖКХ на федеральном уровне, так как они дают значительный вклад в уровень инфляции. В течение года были приняты необходимые законодательные акты, причем последний из них - закон №184 (касающийся регулирования тарифов организаций коммунального комплекса), был подписан в конце декабря. Тогда же ФСТ утвердила приказ о предельных уровнях тарифов на услуги ЖКХ по субъектам РФ.
Однако власти большинства субъектов утвердили тарифы ЖКХ еще до вступления в силу федерального закона, и эти решения были увязаны с региональными бюджетами на 2006 г. Поэтому 1 января многие граждане РФ получили квитки с другими, сильно отличающимися от установленных на федеральном уровне, цифрами.
По стране, в том числе и в Приморье, прошли акции протеста населения. В результате в январе-феврале ФСТ пересчитывала предельные уровни по субъектам РФ, повысив первоначально установленные предельные уровни для 31 региона.
ФСТ устанавливает верхнюю границу роста для трех тарифов, относящихся к жилищно-коммунальной сфере: это стоимость услуг организаций ЖКХ, размер платы за жилое помещение (включает в себя плату за наем, содержание и ремонт жилого помещения) и размер платы за коммунальные услуги (включающие водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, тепло, утилизацию мусора).
Предельный рост платы за коммунальные услуги относится к каждому конкретному гражданину. То есть, если ФСТ утвердила предельный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в размере 20%, это значит, что суммарная стоимость услуг не должна по сравнению с прошлым годом вырасти более, чем на эту величину. Два других тарифа считаются в среднем по муниципальному образованию.
Новости тематики
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
Новости раздела
- Новые территории под "дальневосточный гектар" открыты для жителей Колымы
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Якутия бьет в одну точку
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Первые собранные на "Прогрессе" гражданские вертолеты Ка-62 останутся в Приморье
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период