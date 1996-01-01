На автобусы-такси совершили "наезд"

Появившиеся на дорогах так называемые автобусы повышенной комфортности, работающие в режиме такси, пытаются ликвидировать как новый вид общественного транспорта.

"ЗР" уже писал об автобусах-такси, которые начали работу во Владивостоке 1 декабря. Как говорят руководители ООО "Дальний Восток", создатели нового вида транспорта, первые 4 автобуса в режиме такси поехали по городу с целью эксперимента - изучить пассажиропоток и востребованность услуги с последующей разработкой паспортов маршрутов и оформления лицензионных документов.

Однако спустя 2,5 месяца автобусы-такси кому-то сильно стали мешать. "Первые попытки нарушить работу начались с проверок инспекторов дорожного надзора, транспортной инспекции и технадзора ГИБДД г. Владивостока, - рассказывает генеральный директор ООО "Дальний Восток" Сергей КОШКИН. - Милиционеры пытались предъявить претензии по поводу того, что у водителей нет лицензионных карточек, которые выдаются в случаях, когда автобус работает на утвержденном маршруте. Доводы относительно того, что пока только изучается пассажиропоток и работа идет не в полноценном режиме, не подействовали. В итоге нам выдали предписание о приостановлении деятельности и приведении ее в соответствие с нормами пассажирских перевозок".

Параллельно с этим появились попытки "наезда" со стороны молодых людей спортивной внешности, которые пытались открытым текстом запугать водителей, заставить их "встать под "крышу".

По мнению С. Кошкина, появление автобусов-такси затрагивает интересы других компаний-перевозчиков, т.к. прерогатива оказания новой услуги отдана "Дальнему Востоку". Между тем транспортная проблема в городе все еще остается одной из самых актуальных, а новые автобусы хоть как-то помогают ее решить.