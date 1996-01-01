ЖКХ в округе должно работать по принципу "одного окна"

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Камиль ИСХАКОВ считает, что на Дальнем Востоке предприятия, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, должны работать по принципу "одного окна". Именно так, по его словам, уже давно работают структуры ЖКХ в Татарстане.

"Система предполагает, чтобы человек мог полностью воспользоваться своими правами. В Татарстане, например, потребитель сам оценивает качество предоставленной работы. Допустим, человек не доволен тем, как ему была оказана та или иная услуга. В этом случае тот, кто ее предоставил, должен прийти и доказать, что она оказана полностью. Если обслуживающей организации не удалось убедить потребителя в своей правоте, спор подлежит рассмотрению у мирового судьи. В то же время, если потребитель не оплатил квитанцию за предоставленную услугу, система не позволяет повторно выставить счет. Процедура устроена по принципу "одного окна", чтобы человек почувствовал себя человеком. Он приходит, заявляет о проблеме, а все остальное делает система", - сказал Камиль Исхаков.