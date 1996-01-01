Сто лет в работе

Жительнице пос. Кавалерово Агафье Алексеевне ПИВОВАР на днях исполнилось 100 лет.

С юбилеем ее поздравили и подарили подарки глава района Сергей ПЛЕВАКО, мэр Кавалерово Марина КУЗЬМИНА, председатель совета ветеранов района Рафаэль ЧАЛМАНЯН, представитель Партии жизни Елена МЕРКУЛОВА, сотрудники вневедомственной охраны, где когда-то работала бабушка.

У Агафьи Алексеевны - богатая трудовая биография. Работала в колхозе в Анучинском районе, в с. Новопокровка: хлеб пекла, в сельхозработах участвовала, поварила для трактористов. Потом дети перевезли ее в Кавалерово.

После смерти мужа Агафья Алексеевна уже лет 50 живет одна. Помогает ей одна из четырех дочерей. Одна дочь умерла, другая живет в п. Преображение, третья - в Рудной Пристани. У бабули большое потомство: 12 внуков, 12 правнуков, 4 праправнука.

Рецепт долголетия у Агафьи Алексеевны один: "Надо трудиться!" Сама бабушка еще и пол помоет, и поесть себе приготовит, а летом на огороде возится. Дочь Вера Титовна носит дрова и воду, стирает, белит в домике, а ее сын помогает бабушке посадить огород. Бабушка верует в Бога, хотя и не ходит в церковь. Любит фрукты, мясо почти не ест, иногда - рыбу.

По больницам не бегает, лечится травами. Хотя участковый терапевт иногда ее навещает. Есть проблема у старушки: баня сгорела. А новую построить не на что. Но несмотря ни на что, она оптимистка - на жизнь не жалуется. Наверное, в этом тоже один из секретов ее долголетия.