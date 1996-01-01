Реальны ли сглаз и порча?

Можно в сглаз и порчу не верить, но от этого они не перестанут существовать. Вот что говорит Александр РЕМПЕЛЬ, ректор Дальневосточной академии истории, психологии и парапсихологии, имеющий высшее магическое посвящение: "Правильнее было бы вместо слова "сглаз", "порча" использовать выражение "негативное энергетическое воздействие", но дело не в словах".

- Сглаз - это сгусток негативной энергетики, в основном - биоэнергии, внедренный в биополе человека со стороны. В него вложена программа отрицательного воздействия, которая постепенно срабатывает. Порча - это, как правило, целенаправленное воздействие на человека со стороны мага, колдуна или иного специалиста, владеющего магическими методиками воздействия на человека на расстоянии. Проклятие - очень специфическое действие, и оно может работать только в том случае, если человеку, которого проклинают, об этом известно. Именно поэтому проклинают так, чтобы человек слышал проклятие. То есть, проклятие достигнет человека только в том случае, если человек готов его "принять". Никогда не действуют никакие проклятья на человека, убежденного в своей правоте и правильности своих поступков. Но люди чрезмерно чувствительные, переживающие за всех и жалеющие всех, с комплексом ответственности за людей, увы, как раз больше всего проклятьям, сглазам и подвержены. Подклад - это предмет или объект, который подкладывается под порог, вносится в дом либо размещается так, чтобы на него наступили, потрогали, увидели... Только в случае физического или визуального контакта подклад сработает. От него защититься просто: никогда не берите в руки то, что вызывает подозрение или вам не принадлежит. Увидели под дверью гвозди или перья, возьмите бумагу или целлофан, не касаясь голыми руками (лучше надеть бытовые перчатки), поместите это на газету, пакет и выбросьте. Лучшим способом считается сожжение. Место после этого нужно омыть или просто побрызгать водой. Сегодня подклады используются и как мера уничтожения конкурента. Подклад вносится в магазин, бутик, оставляется на пороге офисов, приемных и т.п. Как правило, после такой процедуры в "обработанный" магазин или офис перестают обращаться посетители, спрос на услуги падает, деньги становятся проблемой, и люди вынуждены сворачивать свой бизнес.

- Александр Иванович, все ли подвержены сглазу? Насколько просто навести порчу на человека?

- Невозможно сглазить человека, имеющего амулет или оберег, невозможно сглазить человека, имеющего большую мышечную массу (например, культуриста) и невозможно сглазить человека, пользующегося популярностью и имеющего почитателей. Вообще магам известен критерий - если кого-то искренне любят хотя бы 4 человека, сглазить его невозможно. Если вас любят жена (муж), дети, родители и еще хотя бы кто-нибудь, вы защищены от любых воздействий. А вот порчу навести можно, но это уже уметь нужно. Умеющих практически нет, поэтому это редкое явление.

- Насколько сложно снять сглаз или порчу? Можно ли это сделать самостоятельно?

- Снятие сглаза и порчи достаточно известная магическая процедура, здесь нет особых секретов, а самих методов чистки известно более 30. Чистят человека один раз. Я, конечно, слышал о том, что некоторые "специалисты" требуют производить процедуру снятия сглаза и порчи три, пять или семь раз, но подобное говорит либо об отсутствии опыта (то есть на вас просто учатся), либо это просто способ заработать, в таком случае за каждую чистку требуют оплату. Самостоятельно почиститься можно, хотя это уже сложнее, нужно детально знать процедуру самоочищения. Обычно при самостоятельной чистке используются только яйцо, свеча и проточная вода.

- К моей знакомой на улице подошла женщина и сказала, что видит порчу и предложила тут же ее снять за 3000 рублей. Насколько реально увидеть порчу на человеке и существует ли какая-то определенная цена за услугу по снятию порчи?

- В салоне "Калиостро" процедура чистки стоит 750 руб. При этом все необходимые атрибуты имеет сам специалист салона, не нужно приносить с собой свечи, куриные яйца, какие-либо вещи... Стоимость процедуры в среднем одинакова для всех магов и включает в себя расходы на атрибуты и последующее устранение негативной энергетики уже самим магом. Я слышал, что за чистку берут и $500, и $5000. Вообще вокруг снятия и наведения порчи существует много мифов и различных страшных историй. Откровенно могу сказать: сложно устранить только магическое воздействие, при котором в пищу или питье добавляется обработанное зелье. Вот тогда да, здесь может потребоваться много времени и различных ингредиентов для восстановления, и при этом вовсе нет гарантии, что такое воздействие может быть нейтрализовано полностью. Все остальные сглазы, порчи, проклятия и т.п. снимаются опытным специалистом без особых затрат энергии, а сама процедура занимает от 5 до 15 минут. При этом нужна только вода и восковые свечи. "Увидеть" порчу реально хотя бы по реакции зрачка на перепады освещения.

- А насколько просто подготовить зелье, о котором вы говорите, и насколько сложно навести порчу на человека?

- Сложно. Специалистов, умеющих навести порчу, мало, а способных приготовить зелье почти уже и нет, поэтому порча - очень редкое явление.

- Тогда почему во Владивостоке так много магов, экстрасенсов, целителей, которые с утра до вечера только и делают, что снимают "порчи на смерть", "родовые проклятия", "венцы безбрачия", "порчи на крови", "привороты" и так далее?

- Для меня тоже загадка, откуда берется так много испорченных и сглаженных. Могу сказать, что ни одного человека с "порчей на смерть" во Владивостоке, например, нет. "Родовое проклятье" встречал раза два за всю практику. Приворот во Владивостоке делают только два специалиста, но они подобной работой точно не перегружены, поэтому если и есть в городе десяток привороженных, то это максимум, да и они счастливы и даже не подозревают о привороте. Поэтому давайте никого не обманывать - маги Владивостока в основном снимают самые обыкновенные сглазы, испуги, порчи, на которые пяти минут времени вполне достаточно. Если мне и встречается серьезный случай порчи, то не чаще раза в год, да и то только потому, что его вовремя не сняли.

- Говорят, что более сильны маги, имеющие в роду несколько поколений магов. Такие могут все...

- Разговоры о трех, пяти поколениях магов - это не более чем рекламный трюк. Вы слышали о магах, ясновидящих, колдунах в роду МЕРЛИНА, ПАПЮСА, ПАРАЦЕЛЬСА, ВАНГИ? Нет, конечно. Все великие были единственными и неповторимыми. И не было у них бабушек, прабабушек, детей и внуков, которые прославились бы магией или предсказаниями. Так что говорить о потомственности - выставлять себя на посмешище. Хотя на некоторых людей убедительно действует именно информация о "потомственных магах"... А вообще, если кто-то в роду занимался магией, то все остальные потомки заведомо слабее. Это - закон.

- После чистки жизнь сразу становится легче и сразу исполняются все желания?

- Чистка убирает негатив, не более. И только тот негатив, который был наведен, сделан. Вовсе не всегда проблемы в жизни случаются от порчи и сглаза. А вот сделать кодировку на удачу, чтобы ситуация улучшилась, можно почти для любого человека. Но это уже другое направление в магии...