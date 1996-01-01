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Одинокие дамы живут дольше
Ученые предупреждают: замужество смертельно опасно. Согласно данным исследователей, вступив в брак, женщина сокращает свою жизнь больше чем на год, передает британское издание The Independent.
Как показало исследование, охватившее 100 тыс. жителей Европы, незамужние дамы живут дольше обзаведшихся семьей. В среднем брак укорачивает продолжительность жизни жены на 1,4 года. При этом в очередной раз подтвердилось, что женатые мужчины, напротив, как правило, умирают позже чем холостяки. Супружество удлиняет жизнь мужьям примерно на 1,7 лет, выяснила группа исследователей, возглавляемая профессором Стефаном ФЕЛЬДЕРОМ из Германии.
Психологи считают, что, в первую очередь, жены просто не выдерживают постоянного стресса, в котором пребывают: зачастую им приходится выступать одновременно и в роли деловой женщины, и домработницы.
Кроме того, женщинам укорачивает жизнь тяга к подражанию. Охотнее всего жены перенимают вредные привычки супругов. Видимо, выйдя замуж за любителя табака, женщина тоже хватается за сигареты, а связав себя с алкоголиком, начинает проявлять интерес к спиртному.
Также ученые предположили, что регулярный секс, который подразумевает семейная жизнь, вовсе не так полезен из-за гормональных изменений в женском организме. В то же время мужскую жизнь он продлевает.
О том, что исследователи не ошибаются, говорит и статистика, согласно которой продолжительность жизни британских мужчин в 1981-2002 годах возросла на 5,1 года, в то время как у женщин - лишь на 3,7 года. Кстати, и в России, где много одиноких женщин, дамы живут намного дольше.
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