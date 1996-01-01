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Сильный слабый пол

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Склонность мужчин преувеличивать свои болячки, редкая мнительность многих представителей сильной половины человечества уже давно вошли в фольклор. Женщины тихо посмеиваются, когда их любимые мужья, сыновья, братья с несчастным видом укладываются под одеяло и начинают рассуждать о тяжести постигшего их заболевания, даже если оно является банальной простудой. Однако, как выяснили ученые, мужчины и впрямь более болезненны чем женщины, они чаще заражаются многими болезнями и дольше и тяжелее болеют.

В число тех самых злополучных болезней, которые наши дорогие мужчины подхватывают с невероятной легкостью, вошли грипп и простуда, причем причина подобной подверженности заболеваниям лежит в особенностях мужской иммунной системы. Но при этом выяснилось, что мужчины значительно реже чем женщины страдают ревматическим артритом и рассеянным склерозом.

Подобные выводы были сделаны после сравнительного анализа иммунных систем самок и самцов мышей разных возрастов. В результате анализа 12 тыс. генов выяснилось, что первоначально все они рождаются на свет с идентичными иммунными системами, однако с возрастом они начинают меняться.

Это изменение у мужского пола выражается в том, что нарушается механизм адаптивного иммунитета к различным заболеваниям, отвечающего за выработку антител. Организм перестает производить их в достаточном количестве, и, таким образом, человек оказывается в группе риска.

У женщин подобный процесс не происходит, так как в пубертатный период их иммунная система начинает развиваться в условиях роста уровня гормона эстрогена в крови. Этот гормон, который приспосабливает женский организм к активному сопротивлению вирусам, тем не менее становится причиной того, что женщины чаще мужчин становятся жертвами все того же ревматического артрита.

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