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Наша Масленица - это сырная седмица
В разгаре сырная неделя по православному календарю - последняя неделя перед Великим постом, известная также как Масленица.
Подготовительный период Великого поста включает четыре воскресенья: "о мытаре и фарисее", "о блудном сыне", "о Страшном Суде" - "мясопустную" (последний день, когда в пищу употребляются мясные продукты - "заговенье на мясо") и "воспоминания Адамова изгнания" - "сыропустную" (последний день, когда в пищу употребляются молочные продукты - "заговенье на Великий пост"). В этот период Церковь подготавливает верующих к посту постепенным введением воздержания: после воскресенья "о мытаре и фарисее" - с началом сплошной седмицы - восстанавливаются посты в среду и пятницу, а затем следует воздержание сначала только от мясной, а затем от молочной пищи и яиц. В подготовительных службах Церковь напоминает верующим о пришествии на землю Иисуса Христа для спасения человека и призывает к посту и покаянию. Суббота накануне мясопустной недели называется Вселенской родительской субботой и посвящена поминовению усопших.
Последняя неделя перед Великим постом по времени совпадала с языческим праздником проводов зимы и встречи весны, который отмечали все народы Европы в дохристианский период. У восточных славян этот праздник получил название Масленицы. Обряды Масленицы, сохранившиеся в народной традиции и в настоящее время, непосредственно связаны с языческими культами предков, семейно-родовых отношений и плодородия. На семейно-родовой характер масленицы указывают и названия некоторых дней праздника - "тещины вечерки" (пятница), "золовкины посиделки" (суббота), а обязательные для масленицы блины (языческий символ солнца) были традиционным поминальным блюдом восточных славян. Народы Западной Европы отмечают этот праздник, устраивая карнавалы (от лат. "carne - vale" - "прощай, мясо") - костюмированные шествия и театрализованные представления.
Церковь включила Масленицу в праздничный календарь и отмечает ее как сырную седмицу. Воскресенье сырной седмицы, которое завершает подготовительный период, получило название Прощенное воскресенье. В этот день люди просят друг у друга прощения и совершают покаяние в своих прегрешениях, а в храмах во время вечернего богослужения совершается чин прощения.
В народе Масленица всегда была веселой порой. Считалось, что тот, кто откажется ее праздновать, будет жить "в горькой беде и худо кончит". Отмечать Масленицу было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров и блинами.
Первый блин обычно отдавали нищим на помин усопших или клали на слуховое окошко - он предназначался душам умерших родственников. В семью молодоженов на масленицу приходила теща, чтобы научить свою дочь готовить блины, а неуважение зятя к этому обычаю считалось большой обидой и поводом к вечной вражде между ним и тещей. Для верующих сырная седмица считается своего рода подготовкой к Великому посту. Церковь предписывает в эти дни больше думать о Боге, прощать врагам и близким прегрешения, а также отказываться от мясной пищи, позволяя себе из животных продуктов лишь рыбу, масло, молоко, яйца и сыр.
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