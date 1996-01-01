www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 57.35 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Наша Масленица - это сырная седмица

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В разгаре сырная неделя по православному календарю - последняя неделя перед Великим постом, известная также как Масленица.

Подготовительный период Великого поста включает четыре воскресенья: "о мытаре и фарисее", "о блудном сыне", "о Страшном Суде" - "мясопустную" (последний день, когда в пищу употребляются мясные продукты - "заговенье на мясо") и "воспоминания Адамова изгнания" - "сыропустную" (последний день, когда в пищу употребляются молочные продукты - "заговенье на Великий пост"). В этот период Церковь подготавливает верующих к посту постепенным введением воздержания: после воскресенья "о мытаре и фарисее" - с началом сплошной седмицы - восстанавливаются посты в среду и пятницу, а затем следует воздержание сначала только от мясной, а затем от молочной пищи и яиц. В подготовительных службах Церковь напоминает верующим о пришествии на землю Иисуса Христа для спасения человека и призывает к посту и покаянию. Суббота накануне мясопустной недели называется Вселенской родительской субботой и посвящена поминовению усопших.

Последняя неделя перед Великим постом по времени совпадала с языческим праздником проводов зимы и встречи весны, который отмечали все народы Европы в дохристианский период. У восточных славян этот праздник получил название Масленицы. Обряды Масленицы, сохранившиеся в народной традиции и в настоящее время, непосредственно связаны с языческими культами предков, семейно-родовых отношений и плодородия. На семейно-родовой характер масленицы указывают и названия некоторых дней праздника - "тещины вечерки" (пятница), "золовкины посиделки" (суббота), а обязательные для масленицы блины (языческий символ солнца) были традиционным поминальным блюдом восточных славян. Народы Западной Европы отмечают этот праздник, устраивая карнавалы (от лат. "carne - vale" - "прощай, мясо") - костюмированные шествия и театрализованные представления.

Церковь включила Масленицу в праздничный календарь и отмечает ее как сырную седмицу. Воскресенье сырной седмицы, которое завершает подготовительный период, получило название Прощенное воскресенье. В этот день люди просят друг у друга прощения и совершают покаяние в своих прегрешениях, а в храмах во время вечернего богослужения совершается чин прощения.

В народе Масленица всегда была веселой порой. Считалось, что тот, кто откажется ее праздновать, будет жить "в горькой беде и худо кончит". Отмечать Масленицу было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров и блинами.

Первый блин обычно отдавали нищим на помин усопших или клали на слуховое окошко - он предназначался душам умерших родственников. В семью молодоженов на масленицу приходила теща, чтобы научить свою дочь готовить блины, а неуважение зятя к этому обычаю считалось большой обидой и поводом к вечной вражде между ним и тещей. Для верующих сырная седмица считается своего рода подготовкой к Великому посту. Церковь предписывает в эти дни больше думать о Боге, прощать врагам и близким прегрешения, а также отказываться от мясной пищи, позволяя себе из животных продуктов лишь рыбу, масло, молоко, яйца и сыр.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru