Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Северный недотоп
Переориентация КГУП "Примтеплоэнерго" с комплексного обслуживания населения на только управление котельными поставило муниципальные власти в трудное положение - теперь им придется закладывать дополнительные средства в свои скудные бюджеты. В это же время "Примтеплоэнерго" сосредоточило свои усилия на взыскании задолженности за тепло с населения и организаций, к примеру, только дальнегорскому филиалу должны более 90 млн руб.
Как сообщила пресс-служба Арсеньевского городского округа, текущее состояние тепловых сетей - это результат полной отстраненности от ремонтных работ ранее отвечавших за это структур "Примтеплоэнерго". В итоге сложилась такая ситуация: сегодня у МУП "Жилищник" - более 1,5 тыс. заявок на ремонт стояков и еще больше жалоб на некачественные услуги по отоплению. По словам начальника Арсеньевского теплового района Валерия ГАВРИЛЕНКО, перерасчет по отоплению сделали для жильцов 817 квартир на общую сумму 836 тыс. руб.
Мэр Владимир БЕСПАЛОВ пообещал филиалу "Примтеплоэнерго" устроить прокурорскую проверку и разобраться с неудовлетворенными жалобами жителей по перерасчету за тепло. Он отметил, что теплоэнергетики не раз срывали графики работы и "втихушку" отключали отопление. Согласно решению Думы г. Арсеньева, при наличии 5% обращений граждан должно быть произведено централизованное снижение оплаты за отопление. Население не должно быть заложником спора между двумя предприятиями. Вначале нужно сделать перерасчет, а уже потом разбираться в том, кто должен нести убытки.
Высказали свои претензии к жилищникам и жители г. Дальнегорска, причем в судебном порядке, а некоторые из подавших в суд выиграли дела по поводу ремонта кровель. Администрация городского округа должна заплатить за ремонтные работы около 5 млн руб. Ситуация в МУП ЖКХ близка к банкротству, и в горадминистрации считают, что, несмотря на непопулярность этой меры, тарифы придется повышать. Дошло до того, что стоимость воды, отпускаемой "Водоканалом", ниже себестоимости, в результате убытки "Водоканала" за прошедший год составили 16 млн руб.
Поборы с населения со стороны работников сферы ЖКХ - еще одна проблема столицы северного Приморья. Для борьбы с этим мздоимством в каждом ЖЭУ мэрия собирается вывесить списки обязательных бесплатных работ и дополнительных платных услуг. В конце прошлого года по всем ЖЭУ Дальнегорска проведены балансовые комиссии, на которых сделан анализ себестоимости услуг и задолженности по платежам. Износ инженерных сетей и коммуникаций, основных фондов в ЖКХ доходит до 90%. Горадминистрация заявила об участии во всех краевых инвестиционных программах. В 2006 г. запланировано выделение средств по краевому тендеру на реконструкцию котельных.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда