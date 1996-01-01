Северный недотоп

Переориентация КГУП "Примтеплоэнерго" с комплексного обслуживания населения на только управление котельными поставило муниципальные власти в трудное положение - теперь им придется закладывать дополнительные средства в свои скудные бюджеты. В это же время "Примтеплоэнерго" сосредоточило свои усилия на взыскании задолженности за тепло с населения и организаций, к примеру, только дальнегорскому филиалу должны более 90 млн руб.

Как сообщила пресс-служба Арсеньевского городского округа, текущее состояние тепловых сетей - это результат полной отстраненности от ремонтных работ ранее отвечавших за это структур "Примтеплоэнерго". В итоге сложилась такая ситуация: сегодня у МУП "Жилищник" - более 1,5 тыс. заявок на ремонт стояков и еще больше жалоб на некачественные услуги по отоплению. По словам начальника Арсеньевского теплового района Валерия ГАВРИЛЕНКО, перерасчет по отоплению сделали для жильцов 817 квартир на общую сумму 836 тыс. руб.

Мэр Владимир БЕСПАЛОВ пообещал филиалу "Примтеплоэнерго" устроить прокурорскую проверку и разобраться с неудовлетворенными жалобами жителей по перерасчету за тепло. Он отметил, что теплоэнергетики не раз срывали графики работы и "втихушку" отключали отопление. Согласно решению Думы г. Арсеньева, при наличии 5% обращений граждан должно быть произведено централизованное снижение оплаты за отопление. Население не должно быть заложником спора между двумя предприятиями. Вначале нужно сделать перерасчет, а уже потом разбираться в том, кто должен нести убытки.

Высказали свои претензии к жилищникам и жители г. Дальнегорска, причем в судебном порядке, а некоторые из подавших в суд выиграли дела по поводу ремонта кровель. Администрация городского округа должна заплатить за ремонтные работы около 5 млн руб. Ситуация в МУП ЖКХ близка к банкротству, и в горадминистрации считают, что, несмотря на непопулярность этой меры, тарифы придется повышать. Дошло до того, что стоимость воды, отпускаемой "Водоканалом", ниже себестоимости, в результате убытки "Водоканала" за прошедший год составили 16 млн руб.

Поборы с населения со стороны работников сферы ЖКХ - еще одна проблема столицы северного Приморья. Для борьбы с этим мздоимством в каждом ЖЭУ мэрия собирается вывесить списки обязательных бесплатных работ и дополнительных платных услуг. В конце прошлого года по всем ЖЭУ Дальнегорска проведены балансовые комиссии, на которых сделан анализ себестоимости услуг и задолженности по платежам. Износ инженерных сетей и коммуникаций, основных фондов в ЖКХ доходит до 90%. Горадминистрация заявила об участии во всех краевых инвестиционных программах. В 2006 г. запланировано выделение средств по краевому тендеру на реконструкцию котельных.