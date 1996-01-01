Депутаты освежили потребительскую корзину

Депутаты слегка утяжелили продовольствую корзину россиян. Теперь в нее включено 5 кг мяса и 1,3 кг рыбы в месяц. Пенсионеры также смогут ездить на транспорте: целых 12 раз в месяц. Но лишь в случае, если на это найдутся деньги в местных бюджетах. Эти нормы меньше гуманитарной помощи ООН в Сомали, замечают эксперты.

На прошлой неделе депутаты Госдумы приняли во втором чтении Закон "О потребительской корзине", который слегка увеличил нормы потребления. Законопроект, разработанный Минздравсоцразвития, представляла депутат от Красноярского края Вера ОСЬКИНА, которая всячески расхваливала его социальную направленность. Так, по ее словам, когда закон будет принят, стоимость потребительской корзины увеличится для трудоспособного населения на 4,8%, для пенсионеров - на 12,5%, для детей - на 5,8%; а в среднем - на 6,2%.

Еще летом депутаты приняли решение повысить не только объем, но и пищевую и биологическую ценность потребительской корзины и сделать ее более здоровой. Были увеличены объемы потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока, фруктов и ягод и снижены нормы потребления хлебных продуктов (хлеб, макаронные изделия, мука, крупа, бобовые) и картофеля.

Нормы потребления мяса и мясопродуктов в новой раскладке увеличили на 22% (для пенсионеров - на 39%), рыбы и рыбопродуктов - на 15% (для детей - на 25%), свежих фруктов - на 31%, молока и молокопродуктов - на 10%.

Также ко второму чтению увеличена доля в общей строке расходов на предметы первой необходимости, санитарии и лекарства, напомнила Оськина. Если изначально депутаты планировали увеличить расходы на мыло и аспирин лишь на 10%, то теперь эта цифра для пенсионеров выросла на 15%, а для детей - на 12%. Однако когда думцы начали вчитываться в конкретные нормы потребления продуктов, закон перестал казаться таким уж радужным.

В нынешней корзине норма потребления хлеба и макаронных изделий составляет 152 кг в год, а мяса - всего 31 кг. Легко подсчитать, что увеличенные нормы дадут лишь порядка 37 кг мяса в год. Однако специалисты НИИ питания РАМН считают, что россиянам стоит съедать минимум 50-60 кг в год.

То же касается и других продуктов. Месячная потребительская корзина россиянина сегодня содержит лишь 8 кг овощей, 2 кг фруктов и 1 кг рыбы. Увеличенные нормы (16 кг рыбы и 22 кг свежих фруктов в год) все равно оказываются в разы ниже того, что необходимо потреблять физически здоровому человеку. Независимый депутат Сергей ПОПОВ при обсуждении поправок заметил, что потребительская корзина в стране - председателе большой восьмерки - меньше гуманитарной помощи ООН в Сомали и других странах. На что Вера Оськина заметила, что в законопроекте установлены минимальные нормы потребления, а не средние. И добавила, что Попов, очевидно, хочет уподобиться Господу Богу и накормить пятью хлебами все человечество.

Не меньшим издевательством при ближайшем рассмотрении выглядят и нормы потребления непродовольственных товаров, рассчитанные в девяностые годы на фоне резкого падения уровня жизни. Минздравсоцразвития, а вслед за ним и депутаты решили, что трудоспособному человеку полагается всего три предмета "верхней пальтовой группы" на семь с половиной лет. Если учесть, что в течение года человеку требуется и зимнее пальто, и осенняя куртка, и легкая ветровка, то получится, что пальто можно позволить себе купить примерно раз в восемь лет. Женщине, по нормам корзины, одна юбка должна служить не менее пяти лет, а обуви положено покупать всего две пары в год.

Правда, депутаты в среду включили в закон поправку, которая включает в состав потребительской корзины для пенсионеров 150 поездок на транспорте в год (около 12 в месяц). Но как признают в тексте поправок сами авторы, реализовать это право пенсионеры смогут лишь в том случае, если на это найдутся деньги в местных бюджетах.