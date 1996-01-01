Меняю тепло- на электро

20 февраля во Владивостоке состоялось заседание комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края. Один из вопросов повестки: прохождение в крае осенне-зимнего периода (ОЗП) 2005-2006 гг.

Отопление жилых и социальных объектов Приморского края осуществляется 1385-ю котельными. Решением глав муниципальных образований администрацией Приморского края с целью повышения управляемости теплоснабжением создано КГУП "Примтеплоэнерго". В его ведении находится 610 котельных, переданных ему в краткосрочную аренду муниципальными образованиями Приморского края. Кроме того, администрацией края организована круглосуточная диспетчерская служба для принятия оперативных мер по устранению аварий (тел. 22-42-72). Подобные службы созданы в каждом административном образовании края. Также администрация Приморья подготовила две транспортабельные котельные, с помощью которых можно обеспечить временное теплоснабжение на период устранения аварии в различных уголках края.

Однако, по мнению Александра ЗОЛОТАРЕВА, заместитель руководителя УТЭН Ростехнадзора по Приморскому краю, теплоэнергетика теряет свои позиции. Настораживает тот факт, что в последнее время в эту организацию поступает множество заявлений со стороны жителей и застройщиков новых объектов о разрешении использовать электроэнергию с целью обогрева. Ростехдазор отрицательно отвечает на эти запросы, так как применение электроэнергии для обогрева возможно только в исключительных случаях и в удаленных от источников тепла объектах, согласно действующей инструкции о порядке согласования применения электрокотлов.

Централизованное тепло проигрывает электроэнергии в потребительских целях (качество, надежность, цена). Сложившаяся ситуация, по мнению Ростехнадзора, стала возможной по ряду факторов.

Фактор первый. В Приморье сложилась парадоксальная ситуация: цена на теплоэнергию выше цены на электричество. Если за тепло (в ценах на 2005 год) мы платили 0,9 рубля за 1 кВт/час, то за 1 кВт/час электроэнергии - 0,84 рубля. Разница очевидна.

Фактор второй. Отсутствие объективного приборного учета тепла. Каждая квартира должна, по сути дела, получать то количество теплоэнергии, которое необходимо для комфортного проживания человека. А происходит так, что в одних квартирах можно угореть от духоты и не спасут даже открытые окна, а в других квартирах люди мерзнут. Эта ситуация усугубляется еще и неконтролируемой перепланировкой и переустройством жилых и офисных объектов. Вот, отказывается, жилец первого этажа от традиционного метода обогрева вырезает часть труб в своей квартире и тем самым вмешивается в инженерные сети отопления жилого дома, чем нарушает Жилищный и Гражданский кодексы РФ.

Фактор третий. Люди боятся скачка цен на тепло в связи с резким повышением цен на жидкое топливо.

Фактор четвертый. Отсутствие горячей воды в летний период.

Фактор пятый. Низкое качество теплоэнергии. На это есть несколько причин...

Первая. Отсутствие единого хозяина системы центрального теплоснабжения. Так, к примеру, только во Владивостоке таких организаций три: ОАО "Дальэнерго" (производитель тепла), МУП "Городские тепловые сети" (предприятие, транспортирующее тепло производителя), многочисленные управляющие компании, МУПы и ЖКХ (конечные потребители). В этой многоведомственной системе нет согласия.

Причина вторая. Отставание темпов ремонтных работ от темпов старения оборудования и сетей. Больших поломок можно избежать, если регулярно проводить предупредительный ремонт и профилактические работы.

Причина третья. 15% оборудования теплоэнергетики края не соответствует требованиям. В Приморье эксплуатируются 74 недостроенные котельные, 55 котельных встроены в жилые здания (что запрещается правилами), 86 котельных не оборудованы устройствами безопасности. Дело в том, что срок аренды котельных всего 11 месяцев. Подрядчик (КГУП "Примтеплоэнерго") просто не уверен, что по истечении этого срока следующим владельцем останется он же. Каков смысл ремонтировать объект, вкладывать в него деньги, если есть большая вероятность того, что окупить себя он просто не успеет? Вывод: и собственники, и подрядчики должны прийти к компромиссному решению и довести оборудование до уровня действующих правил.

Отсюда и возникает понятное каждому потребителю желание перейти на электрообогрев. Итог: происходит отток потребителей теплоэнергии. Что, в свою очередь, приводит к возрастанию цен на тепло и создает возможность ухудшения качества электроэнергии. Колоссальная и без того нагрузка на электрооборудование усугубляется еще и притоком новых клиентов, недовольных работой теплохозяйств. На сегодняшний день из всего парка электрооборудования на пределе возможного работают 10%. Сложившаяся таким образом ситуация может привести к вероятности возникновения в Приморском крае аварии, когда потребители могут остаться и без тепла, и без света.

Дав объективную оценку ситуации, Ростехнадзор предлагает поднять тепло- и электрохозяйства на должный уровень и снизить отток клиентов теплоэнергетики края. Добиться этого можно, приняв в Приморье "Закон об энергосбережении", направленный на создание условий по снижению затрат электро- и теплоэнергии. Утвердить "Программу об энергосбережении", которая была принята только в некоторых регионах России. Презентация этой программы состоялась в Приморье еще прошлой весной. Но, к сожалению, пока программа не утверждена, а идет множество споров и дебатов на этот счет...