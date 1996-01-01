Сикачи-Алян: Время собирать камни

Уникальное собрание древних петроглифов стало предметом ожесточенных споров между учеными и жителями нанайского села Сикачи-Алян.

В начале времен на небе сияли сразу три солнца. Люди и звери умирали от нестерпимой жары, даже камни становились мягкими как расплавленный воск. И только боги не унывали - рисовали диковинные узоры на раскаленных камнях. От гибели мир спас отважный охотник - своими меткими стрелами он погасил два "лишних" светила. Камни остыли и навсегда сохранили отпечатки божественных пальцев.

Так объясняет происхождение уникального собрания наскальной "живописи" старинное нанайское предание. По мнению ученых, первые "рисунки" на базальтовых глыбах возле села Сикачи-Алян Хабаровского края были выбиты 14 тысяч лет назад, самые поздние петроглифы датированы ранним средневековьем. Многие петроглифы не "прочитаны" до сих пор - неизвестно, что означали ямки и концентрические круги на камнях или изображения невиданных на Амуре зверей, которых местные жители прозвали "слонами". О значении рисунков и их происхождении даже при современном уровне развития науки можно говорить с большой долей условности. Исторические аналогии уже довели ученых до Южного полушария - узоры на личинах Сикачи-Аляна напомнили некоторым исследователям о татуировках новозеландских маори. Достоверно известно немногое - с древности и почти до наших дней каменная галерея была культовым центром для всех народов, населявших эти места.

Пожилые нанайцы из других амурских сел еще помнят, как их отцы и деды садились в оморочки и отправлялись по реке к магическим камням - задобрить духов или попросить помощи. По одной из версий, сакральный смысл зашифрован и в самом названии "Сикачи-Алян" - "сакачиори" от нанайского -"узнавать", "выспрашивать"; "алян" - граница между миром живых и царством духов. Уже первые исследователи ясно осознавали, какую ценность представляет для науки россыпь валунов на речном берегу. Известный американский синолог XIX века Бертольд ЛАУФЕР даже планировал спилить древние личины и увезти за океан. Автора классических исследований петроглифов Сикачи-Аляна Алексея ОКЛАДНИКОВА тайна серых амурских камней волновала всю жизнь.

В нанайском селе рассказывают, что он, единственный из всех членов экспедиции, никогда не соглашался идти на постой в дома местных жителей. Летом ночевал прямо на берегу Амура возле загадочных камней. По воспоминаниям хабаровского краеведа Всеволода СЫСОЕВА, Окладников планировал открыть в окрестностях Сикачи-Аляна исторический заповедник. Знаменитый ученый, объездивший едва ли не всю Юго-Восточную Азию, исследовавший Монголию и Алтай, в мечтах отводил себе скромную роль смотрителя галереи амурских петроглифов. Однако даже громкое имя в научном мире и связи в партийных кругах не помогли ему добиться придания этой территории особого статуса.

То, что не удалось легендарному исследователю, пытаются сделать современные археологи. Местные ученые рекомендовали включить галерею доисторической "живописи" в список памятников всемирного значения ЮНЕСКО и разработали специальную операцию по спасению бесценных камней. Этот памятник на тысячелетия древнее знаменитого Стоунхенджа или изваяний острова Пасхи, а по своему значению вполне сравним с ними - утверждают хабаровские археологи. Уже несколько лет на согласовании в краевой администрации находится проект охранной зоны, разработанный хабаровским научно-производственным центром по охране памятников истории и культуры. Авторы проекта предлагают ограничить посещение памятника первобытного искусства, а несколько петроглифов, состояние которых признано угрожающим, полностью исключить из экскурсионных маршрутов. Хабаровские ученые ссылаются на заграничный опыт. По словам директора центра по охране памятников истории и культуры Артура ЛАСКИНА, во всем мире за посещение памятников археологии взимается отнюдь не символическая плата, например, входной билет в Стоунхендж стоит около 10 евро. А во Франции любители древности заранее записываются в очередь на осмотр знаменитых пещер с наскальной живописью.

А пока власти решают, каким будет статус Сикачи-Аляна, памятник XII тысячелетия до нашей эры неумолимо разрушается. В последние годы "вечные" камни с трудом выдерживают давление времени. Опасность для петроглифов представляют даже колебания температуры в течение суток и попадание частиц пыли. В научной литературе описано около 150 петроглифов Сикачи-Аляна, половина из которых ныне не сохранилась. Основываясь на подробных отчетах, сделанных академиком Окладниковым в конце 60-х годов, специалисты сделали заключение, что утрачены не только отдельные петроглифы, но и целые группы наскальных рисунков. Из уцелевших рисунков Сикачи-Аляна сейчас можно наблюдать не более двух десятков - остальные занесены песком или покоятся под толщей воды. Их местонахождение могут определить только ученые с помощью геодезической аппаратуры. Для уточнения состояния и координат петроглифов специалисты вынуждены периодически снаряжать экспедиции.

Впрочем, у рисунков, которые остались на берегу, судьба еще более незавидная. Рядом с изображениями лосей и шаманских масок, которые включены в мировые хрестоматии об искусстве каменного века, представлено и "творчество" наших современников: неумелые копии работ древних мастеров, отчеты о пребывании в историческом месте и признания в любви. "За последние годы мы потеряли несколько бесценных личин. Если местные жители считают эти камни своим достоянием, значит, они тоже должны заботиться об их сохранности", - убежден сотрудник научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Владимир КРАМИНЦЕВ.

По наблюдениям ученого, молодые жители Сикачи-Аляна с петроглифами тоже особенно не церемонятся - забираются на древние валуны, чтобы порыбачить, ставят поблизости снасти, жгут костры. Нанайцы такие обвинения отвергают, говорят: никто из местных не решится осквернить святилище предков, а к камням, если и приходит, то только для того, чтобы, как встарь, заручиться поддержкой духов и оставить у седых камней подарки для своих "покровителей" - сигареты или спиртное. "Местные" в разрушении исторической реликвии традиционно обвиняют "чужаков" - жители краевого центра часто приезжают в Сикачи-Алян летом. "Были у нас охранники, они здесь прибирались, присматривали за поведением туристов, но сейчас их ставки сокращены - и получается: приходи кто хочет, делай что хочешь. Камни портят, рисунки портят", - возмущается глава администрации села Сикачи-Алян Нина ДРУЖИНИНА.

Туристов-"дикарей" в селе недолюбливают - ведут себя шумно, да и прибыли от них никакой - продукты привозят с собой, экскурсоводы им не нужны, а на местные сувениры просто нет денег. Совсем другое дело - организованные экскурсии или состоятельные (по местным меркам) иностранцы, путешествующие небольшими группами в сопровождении переводчика. Таким гостям нанайцы всегда рады - именно на них работает едва ли не все население Сикачи-Аляна. Местные умельцы выставляют на продажу изделия традиционных промыслов: халат из рыбьей кожи - 10000 руб., "шаманский" бубен - 8000, оберег или поделка из дерева - от 300 руб. Прогулка на моторной лодке вдоль гряды валунов стоит 500 руб. в час. По сходной цене старенькая нанайка поведает на языке предков легенду о трех солнцах и небесном стрелке, а ее внучка перескажет эту историю на сносном английском. Самое экзотическое и дорогое предложение на этом "рынке" - традиционный нанайский обряд. За отдельную плату каждый желающий может понаблюдать, например, за ритуалом кормления духов - цена зависит от многих факторов (время года, наплыв туристов, внешний вид "клиента" и т. д.).

Постоянная зарплата здесь есть только у немногочисленных сельских бюджетников. Для безработных мужчин районный центр занятости даже организовал курсы резчиков по дереву, там нанайскую молодежь обучают изготавливать национальные сувениры. В советское время в Сикачи-Аляне, как и в других нанайских селах, был свой рыболовецкий колхоз. Старожилы безошибочно укажут место, где стояла постройка на сваях - перерабатывающий цех. Отходы производства сбрасывали прямо в воду, говорят, это место буквально кишело рыбой. Но колхоз обанкротился в начале 90-х, и в последние годы нанайцы довольствовались лишь жалкими остатками былого изобилия. На оскудевшей реке им дозволяется добывать рыбу согласно ежегодным квотам. А в конце прошлого года нанайцев и вовсе отлучили от рыболовецкого промысла. После аварии на химзаводе в китайском Цзилине всем жителям края постановлением губернатора запрещен даже выход на амурский лед. Как долго продлится запрет, пока неизвестно, рыбу исследовали специалисты двух научных институтов, но даже они не смогли сказать, пригодны ли щуки и сазаны в пищу.

Жители "страны трех солнц" уверены: другой работы, кроме обслуживания туристов, у них в ближайшие годы не будет. По мнению местных жителей, для спасения древних рисунков достаточно лишь организовать возле камней круглосуточное дежурство, предварительно восстановив в должности попавших под сокращение сторожей и назначив им постоянное жалование. Ученые же считают, что полумерами историческую реликвию не спасти. Специалисты предлагают перенести камни в безопасное место (на один из высоких утесов) или даже полностью заменить древние валуны точными копиями.

Технологию изготовлению муляжей из высокопрочного гипса специалисты фонда "Историческое наследие амурского региона" успешно испытали еще несколько лет назад. "Можно обработать камни специальным раствором, но это только замедлит процесс, полностью разрушение установить не удастся. Единственный способ сохранить наскальные рисунки - это создание копий", - убежден вице-президент фонда "Историческое наследие амурского региона" Анатолий СУДАКОВ.

Но местные жители даже слушать не хотят о переносе, а тем более подмене камней. Главный аргумент в споре с учеными: если чужих древние духи прощают, то нанайцам не будет спасения от гнева предков. "Нельзя их никуда вывозить. Это же святыни. На этих местах совершались обряды шаманские. Камни должны находиться там, где они сейчас находятся", - считает жительница Сикачи-Аляна Жанна АКТАНКО. Такого же мнения и сельские власти. Нина Дружинина заявила хабаровским ученым, что после подъема нескольких камней из грунта смертность в селе увеличилась в 10 раз (!). Археологи столь же сильного контраргумента найти не смогли и работы по подъему камней вынуждены были свернуть.

Опасения, что село лишится своей уникальности и сюда перестанут приезжать туристы, - вот действительная причина недовольства местных жителей, считают ученые. Очевидно, что пока в селе нет развитой туристической инфраструктуры, а национальная экзотика не приносит стабильной прибыли (стихийная торговля сувенирами - не в счет), нанайцы будут относиться к любым действиям ученых с подозрением. Впрочем, первые попытки создать в селе настоящую индустрию экзотических развлечений уже предпринимаются. Год назад здесь открыт социально-культурный центр, получивший статус филиала Хабаровского краеведческого музея. В новом здании разместились школа и музей, сельская администрация и различные кружки. Экспозиция музея недавно обновилась - теперь здесь можно увидеть подробную карту сикачи-алянских петроглифов и копии самых известных личин. А главной (после экскурсии к знаменитым камням) приманкой для туристов должно стать нанайское стойбище, которое появится возле социально-культурного центра уже летом. Этого события ждут все жители Сикачи-Аляна.

Страсти, связанные с вмешательством ученых в привычный уклад жизни, постепенно улеглись. Однако не исключено, что спокойствие пришло в это маленькое нанайское село, владеющее огромной ценностью, ненадолго. Во время весеннего ледохода река может забрать еще несколько петроглифов, тогда ученые наверняка вновь попытаются эвакуировать спорные камни из опасной зоны.