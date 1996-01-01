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К проекту приступить!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ежедневно все районы Владивостока сбрасывают в море около 350-400 тыс. куб. м сточных вод. Из них только около 4% подвергается очистке. Это определяет зону экологического бедствия, темной аурой окружившей город вдоль побережья залива Петра Великого.

Если еще в 2002 г. специалисты определяли качество вод, омывающих территорию Владивостокского округа вод, как УМЕРЕННО ЗАГРЯЗНЕННЫЕ (3-й класс), то уже в 2004 г. их степень повысилась в Уссурийском и Амурском заливах до 4-го класса - ЗАГРЯЗНЕННЫЕ, а в бухте Золотой Рог - до 5-го класса, ГРЯЗНЫЕ.

Работы по строительству системы канализации и очистки сточных вод во Владивостоке велись с 1980 г. по 1992 г. Однако в связи с приостановлением финансирования были прекращены. Возобновить это строительство решили через 10 лет - в 2002 г., но лишь спустя еще три года появилась муниципальная целевая программа "Реконструкция и развитие системы канализации в г. Владивостоке". В минувшем году все мероприятия этой программы оценивались примерно в 1 млрд 140 млн руб.

В 2005 г. к работе проектировщиков ОАО "Приморгражданпроект" были привлечены силы столичного института "МосводоканалНИИпроект". По замечанию его специалистов, местные проектировщики обратили внимание на еще одну очень важную проблему - проектирование мощности по утилизации осадка очистных сооружений. Без этого проекта добиться бюджетного финансирования строительства в целом объектов системы канализации и очистки было проблематично.

Похоже, что городские власти и проектировщики основательно подготовились к тому, чтобы в этом году все-таки приступить к достройке важных для города объектов. Об этом можно судить по тому, что китайская делегация из г. Даляня, ознакомившись с рядом предлагавшихся для китайских строителей проектов совместной деятельности, остановила свой выбор именно на этом.

Напомним, что в рамках проекта "Реконструкция и развитие системы канализации в г. Владивостоке" прежде всего предполагается завершить объекты Центрального района с очистными сооружениями мощностью 160 тыс. куб. м/сут. на Второй Речке. Затем - расширить очистные сооружения Северного района на полуострове Де-Фриз до 40 тыс. куб. м/сут. Найти возможность для строительства очистных сооружений для Южного района мощностью около 120 тыс. куб. м/сут. Резервировавшаяся под них площадка на мысе Абросимова была застроена ОАО "Дальморепродукт". Есть вариант, что стоки с п-ва Голдобина будут перебрасываться на очистные Восточного района, которые должны быть построены в районе п. Горностай, но в этом случае суммарная их мощность должна составить около 130 тыс. куб. м/сут.

Если все финансовые проблемы, связанные с реализацией этого проекта, удастся увязать, то уже через полтора года строительство объектов канализации и очистки Центрального района может быть завершено, и тогда морские воды Амурского залива и бухты Золотой Рог станут намного чище. Хотя для восстановления их экологии потребуются еще многие годы.

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