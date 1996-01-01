Северяне против отмены льгот

В прошлом году правительство выдвинуло новую концепцию по районированию северных территорий: местности, находящиеся ниже 50-й широты, не должны быть северными. Правда, соответствующий закон Госдумой пока не принят.

Приморские северяне активно выступили против данной концепции закона, против лишения северных льгот. Как известно, в крае 5 районов, приравненных к северным. В минувшем году в Кавалерово прошло два митинга против лишения этих районов статуса северных. По оценкам экспертов, если это все же случится, край будет терять от этого 2 млрд 352 млн руб. в год. Кавалеровский район лишится 417 млн руб. Потеряют прежде всего пенсионеры за счет добавок к пенсиям (57 млн), бюджетники и другие категории населения (280 млн). Потери консолидированного бюджета составят 80 млн руб.

Совет ассоциации "Северное Приморье" провел еще в сентябре 2005 г. в Дальнегорске специальное заседание, на котором составлены обращения к президенту, в Госдуму. Члены ассоциации также обратились в краевую трехстороннюю комиссию с просьбой защитить интересы северных территорий Приморья.