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Грядет энергетическая лихорадка
Еще осенью 2005 г. Минпромэнерго РФ утвердил положения, согласно которым все предприятия и организации, занимающиеся передачей тепловой и электрической энергии, должны представить в Москву расчеты нормативов потерь на тепловую и электрическую энергию, а также нормативы удельного расхода топлива и создания его запасов. Однако у начальника Приморского филиала ФГУ "Управление по обеспечению энергоэффективности и энергосбережению в Южно-Сибирском регионе" Виктора ПЛИСКИНА возникают большие сомнения, что министерство утвердит расчеты энергетиков.
Более того, после получения утвержденных Минпромэнерго нормативов их необходимо направить в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) Приморского края на утверждение тарифов на тепловую и электрическую энергию на 2007 г. Причем времени на эту процедуру осталось очень мало: в РЭК документы должны уйти до 1 июля этого года, чтобы быть утвержденными до начала отопительного сезона.
"Каждое предприятие, какое бы мы ни посетили с проверкой, либо вообще не рассчитывает, скажем, те же потери топлива, либо делает это из рук вон плохо, - заявил Виктор Плискин.
Показательный пример - дизельная электростанция "Ольгаюгэлектросеть". Учет о количестве полученного и израсходованного топлива вообще не ведется. Кроме того, средства измерения там вообще отсутствовали.
Да что говорить - на большинстве предприятий и организаций Приморья работы по нормированию удельных расходов топливно-энергетических ресурсов, по нормативам создания запасов топлива, по сокращению технологических потерь при передаче тепловой и электрической энергии не ведутся, в результате чего ежегодно идет увеличение тарифов на тепловую и электрическую энергию. Учитывая, в какой ситуации оказались энергетические компании, им можно только посочувствовать. Впрочем, если бы они действительно работали согласно существующим ранее правилам, проблем у них было бы гораздо меньше".
Тем временем действующий Закон РФ "Об энергосбережении" предъявляет поставщикам ряд требований, касающихся энергосбережения энергетических ресурсов, которые, в свою очередь, должны привести к сокращению потерь топливноэнергетических ресурсов и их нерационального использования, что, собственно, напрямую влияет на себестоимость энерготоваров и услуг. Таким образом, результаты своей безответственности энергетики просто закладывают в энерготарифы.
Теперь, по словам Плискина, представленные организациями расчеты на утверждение нормативов потерь на тепловую и электрическую энергию, нормативов удельного расхода топлива и нормативов создания запасов топлива будут проверяться энергоаудиторскими организациями, включенными в реестр Минпромэнерго РФ и допущенными к проведению энергетических обследований. Эксперты органа по сертификации в области рационального использования энергоресурсов (РИЭР) будут выдавать заключения о соответствии или несоответствии представленных расчетов.
Для того, чтобы успеть утвердить тарифы в Приморском РЭКе, предприятия, занимающиеся передачей тепловой и электроэнергии, должны отправить подготовленные расчеты в Москву хотя бы в апреле.
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