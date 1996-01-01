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23 февраля - Днем защитника Отечества!
Уважаемые приморцы!
Примите искренние поздравления с праздником
23 февраля - Днем защитника Отечества!
23 февраля наша страна традиционно отмечает День защитника Отечества. Традиции российского воинства уходят в глубь веков. В России всегда с почетом и особой любовью относились к людям, защищающим Родину, ведь у нашей армии было множество славных и великих побед. Этот праздник выражает наше уважение к героям страны, к защитникам нашей отчизны от вражеских полчищ во все времена, символизирует всенародное признание ратных подвигов наших предков, совершенных во имя свободы и независимости нашей Родины. Имена великих полководцев Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова, Георгия Жукова и многих других являются ярким примером патриотизма, несгибаемой силы духа, мужества и самоотверженности для всех нас. Этот значимый и светлый день вызывает гордость за подвиги наших дедов, отцов и сыновей, защитивших и отдающих долг Отчизне.
Это праздник тех, кто носит погоны, тех, кто носил их когда-то или будет их носить в будущем. И еще тех, чьи друзья и близкие носят или носили погоны. Конечно же, это всенародный праздник, потому что в России просто нет людей, которые бы не попадали под одну из этих категорий.
В этот день самые горячие поздравления ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий.
Желаю Вам и Вашим близким мирного неба над головой, оптимизма, крепкого здоровья, благополучия, счастья и процветания!
С уважением, Виктор Клюс, заместитель председателя комитета по энергетике, транспорту и связи Государственной Думы Федерального Собрания России. Фракция "Единая Россия"
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