Смех да и только

Исследователи задались целью разгадать загадку, какой эволюционный смысл заложен в чувстве юмора. "При выборе партнера ничто не имеет такого первостепенного значения, как его чувство юмора", - уверен австриец Виллибальд РУХ, исследователь юмора и одновременно профессор психологии в Университете Цюриха. И этот факт кажется удивительным - получается, что веселое расположение духа оказывается важнее, чем повседневная забота "о хлебе насущном".

Почему другие важные качества, например высокий профессиональный статус будущего партнера, привлекают меньше? Возникает вопрос о первопричинах умения смеяться и об эволюционном смысле развития чувства юмора. В ходе эволюции наши предки, например, при занятиях охотой нуждались прежде всего в уме, любознательности, организационном таланте и развитой системе чувств. Чувство юмора при этом было совсем не обязательно и выглядит просто "приятным подарком эволюции". В вопросе об эволюционном объяснении чувства юмора мнения исследователей расходятся до сих пор.

"Сегодня существует несколько теорий. - объясняет Рух, - При этом данный вопрос можно считать еще плохо изученным наукой". Достоверным фактом является лишь то, что юмор, будучи выражен словами, способствует возникновению физиологического состояния смеха.

Животные тоже смеются

Долгое время считалось, что смеются только люди. Но затем ученые обнаружили, что крысы тоже могут смеяться, издавая при этом ультразвуки, и шимпанзе также обнаруживают такие способности. Смех стимулирует в мозге чувство удовлетворения, благодаря которому возникает большее удовольствие при играх вдвоем или в группе, установил Карстен НИМИТЦ, антрополог из Свободного университета Берлина.

Нимитц вспоминает гориллу в зоопарке - один посетитель долго пытался побеспокоить отдыхавшее животное, барабаня по стеклу и корча рожи. Наконец, горилле это надоело, и она внезапно с силой стукнула кулаком по стеклу перед посетителем. Перепуганный мужчина отпрянул так быстро, что даже упал. И тут по физиономии гориллы расплылась довольная улыбка.

Природа юмора

Описанная история показывает механизм возникновения смеха - сначала присутствует раздражитель, затем в какой-то "момент икс" ситуация резко меняется, и раздражитель становится смешным. Считается, что человеческая речь возникла и развилась после чувства юмора, во многом чтобы уметь описать удовлетворение от подобных ситуаций. Профессор Джек ПАНКСЕПП, специалист по поведению животных из Университета Боулинг Грин штата Огайо, объясняет: нейронные сети, ответственные за смех, расположены в "древних" участках нашего мозга, в тех его структурах, которые имеются у многих животных.

Том ФЛАМСОН, антрополог из Университета Калифорния в Лос-Анджелесе, видит в чувстве юмора коммуникативный смысл. Например, в его экспериментах студенты юридического факультета рассказывали смешные истории, связанные с правом. При этом мозг становился более активным и материал лучше усваивался. Однако для "смеха сообща" необходимо одно условие - культурный уровень партнеров должен быть схожим.

Но юмор - это и нечто большее. Рух считает, что в ходе эволюции он развился, чтобы помочь человеку легче переносить "удары судьбы" и отрицательные эмоции извне. Например, по его заданию Барбара ВИЛЬД, невролог из Университета в Тюбингене, попросила группу людей, страдающих депрессивными состояниями, рассказать свои переживания, отыскивая в них что-то смешное. В результате у испытуемых исчезли признаки депрессии.

И еще одно важное предназначение чувства юмора - оно помогает устанавливать партнерские связи. Профессор Панксепп считает, что человечество находится в конце той интеллектуальной эры, когда люди отказывали другим животным в существовании разума и сопутствующих ему чувств, в первую очередь смеха, который в конце концов и сделал человека человеком, ибо смех активизирует работу мозга. Это, в свою очередь, чрезвычайно продвинет исследования разума, позволит нам лучше понять себя, а заодно и других наших меньших братьев. "Мы уже вывели крыс, которые более других склонны к игре и "смеху", и в дальнейшем надеемся выявить у них гены, ответственные за смех", - говорит Панксепп.