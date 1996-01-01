Пылкая страсть - на два года

Любовь с первого взгляда, вспыхнувшая внезапно страсть - все это превращает нашу жизнь в праздник, беспрестанный фейерверк новых эмоций и переживаний.

Многие из нас в первые месяцы общения с любимым человеком, чувствуя непреодолимое влечение к нему, как душевное, так и физическое, полагают, что так оно и будет всегда. Но дни идут, страсть начинает утихать, в любовные отношения вмешиваются быт, друзья и работа, и постепенно либо жизнь былых пылких влюбленных вливается в тихое семейное русло, либо они вообще расстаются, жестоко разочаровав друг друга. И вот сейчас ученые установили, что этому процессу, которого не избежал, наверное, никто из нас, есть строгое рациональное объяснение, связанное с уровнем определенных гормонов в крови человека.

Как выяснилось, пылкая страсть - явление вообще недолговечное, и рассчитывать на то, что вся ваша жизнь пройдет под ее знаком, просто глупо. Отношения, построенные на основе подобных ощущений, могут продлиться не дольше двух лет. Именно столько в человеческом организме сохраняется высокий уровень определенного вида протеинов - нейротрофинов. С течением времени он начинает неуклонно снижаться, и былые безумные чувства постепенно исчезают.

Надо отметить, что ранее исследователи отводили безумной любви еще меньший срок - всего лишь год, однако теперь исследователи университета Пизы в Италии, сделав комплексный анализ крови, убедились, что все-таки мы способны безумствовать целых 24 месяца, после чего говорим друг другу "прости и прощай".

Однако те же ученые уверяют, что не все в жизни так плохо и падение уровня нейротрофинов не означает, что мы тут же по зову природы бросаем уже ставшего привычным партнера и отправляемся на поиски новых сильных ощущений. После того как мы привыкаем к партнеру и острота чувств притупляется, в наших организмах возрастает уровень окситоцина, который позволяет примириться с новым типом отношений и не чувствовать острого разочарования.