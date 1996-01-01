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Семейные скандалы порождают монстров
История изобилует примерами, когда дети и подростки являли нам демонстрации невиданных зверств, и компетентные люди утверждают, что преступность в общем значительно "помолодела".
Действительно, часто можно лицезреть на улицах кампании подвыпивших подростков, изрыгающих поток ругательств и бросающихся на прохожих. 10-12 летние дети бродяжничают, пьянствуют, процветает подростковый промискуитет, нынешнее поколение настолько распоясалось, что на них никто не в состоянии найти управу. Школьники запросто могут нахамить, обидеть, толкнуть, даже изнасиловать или убить. Общественность не перестает удивляться, откуда в малолетних гражданах столько жестокости и начинает искать корни сего несчастья в плохом воспитании, ошибках учителей, дурных кампаниях, компьютерных играх и всеобщих скверных тенденциях.
Американские ученые советуют заглянуть прямиком в домашний очаг. Они утверждают, что во всем виноваты пороки института брака: чем чаще мама и папа устраивают перебранки, тем выше вероятность возникновения расстройств поведения у их чад. Под крики и звон бьющихся тарелок ребенок не может заснуть, а если даже это ему и удается, то спит он тревожным сном и вскоре просыпается при очередной вспышке гнева родителей.
Вынужденное бодрствование оказывает воздействие на поведение ребенка и способность к обучению, может вызывать рассеивание внимания в течение дня, нарушать процессы обработки поступающей извне информации, снижать мотивацию к необходимым видам активности. В результате дети становятся более раздражительными, им трудно контролировать свои эмоции и поведенческие реакции.
Важно, что для ребенка, растущего в конфликтной семье, практически не играет роли собственно предмет спора родителей. Чтобы испугаться, ему хватает одного шума, криков и звуков падающих предметов. Между тем искусственное нарушение сна способно за несколько дней свалить с ног взрослого человека, и неудивительно, что дети скандальных родителей жалуются на сонливость в течение дня.
К тому же неприятный осадок от ссоры сохраняется в памяти ребенка на протяжении довольно длительного времени. Подрастая, дети все больше чувствуют свою незащищенность, а это чревато серьезными комплексами, невротическими расстройствами и проявлениями асоциального поведения в знак протеста всему окружающему миру.
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