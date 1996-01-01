Брак по-американски

Во влиятельной американской газете "Денвер Пост" опубликована статья журналистки Катрин ХЕЙНЕ о том, какие изменения претерпевает американский институт брака. Она хорошо раскрывает мифы и реалии американской семьи. "ЗР" предлагает ее вольный пересказ своим читателям. Есть что и с чем сравнить...

Разложение американского образа жизни

Пятьдесят лет назад семьи собирались перед черно-белым телевизором посмотреть "Приключения Оззи и Харриет", чтобы получить новые идеи о том, что делать со школьными задирами и сожженными кастрюлями. Преданная Харриет в элегантном платье дни напролет гладила рубашки Оззи и пылесосила - это было знаком эпохи, в которой более чем 96% взрослых людей были женаты, а четверо из пяти считали, что быть одиноким "аморально". Сегодня партнеры - или близкие родственники, или открыто гомосексуальные пары - смотрят, как рокер Оззи ОСБОРН распекает своих детей за наркотики, а его жена Шарон проклинает сына за то, что он взял машину покататься.

Сейчас большинство браков заканчивается разводом и рекордное количество молодых людей в принципе отрицает этот институт, который, как представлялось, является основой цивилизации. Консервативные ученые, изучающие общество, раскрывают удручающую статистику, отражающую моральное разложение американского образа жизни. Они выступают за более строгие законы в отношении разводов и поправки к конституции, ограничивающие женитьбу гетеросексуальными парами. Их оппоненты защищают относительную свободу, которая берет начало в сексуальной революции и женском движении 60-х и 70-х, изменившем институт, традиционно управляемый экономикой и долгом, в институт, формируемый чувством удовлетворения и дружбой.

Институт брака стал менее существенным

Престон ДАЙЕР, профессор социологии и социальной работы в Университете Бэйлор, говорит, ссылаясь на мнение экспертов, что снижение количества браков и возрастание тенденции просто сожительствовать, при росте разводов на 60%, ставят под угрозу институт брака как таковой. Национальная организация для неженатых людей "Альтернативы брачному проекту" обнаружила, что 11 миллионов американских хозяйств ведут неженатые партнеры и что эта статистика выросла более чем на 1000% с 60-х годов XX века. Около четверти незамужних женщин живут с партнерами. Более чем 40% "партнерских" семей, по статистике Дайера, имеют детей, что заставляет многих брачных специалистов тревожиться о восприятии детьми брака как ответственного социального, законопослушного и духовного контракта.

Исследователи и политики опасаются, что слишком большое число браков, потерпевших неудачу, воспитали отрицание идеи как таковой, и это подвергает опасности устойчивость будущих поколений. Последнее исследование Бюро переписи США показывает, что число браков сейчас составляет 85% - самый низкий показатель за все время.

"Было бы логично предположить, что люди, жившие вместе до женитьбы, имеют более прочные браки, однако исследование показывает прямо противоположное, - говорит Дайер. - Величайший вопрос - как скажется влияние постоянных изменений в доме на детях, поскольку в стабильной семье они лучше реализуют себя и продолжают оставаться более успешными во взрослой жизни".

Нэнси КОТТ, автор книги "Публичные клятвы: история брака и нации", отмечала, что больше всего на изменения в браке воздействовали три фактора: приобретение женщинами экономической независимости после того, как они получили возможность работать; признание контрацептивов в период движения за репродуктивные права; изменение закона о разводе с позиции "только государство принимает решение и определяет вину" на определение самими парами развода "без вины". Институт брака стал менее существенным в американской культуре, говорит она, и то, что вызывало поток гневных писем о разводе, сексе до брака и внебрачном материнстве, превратились в более приемлемые вещи.

Строят карьеру и желают быть свободными

Большинство американцев верят, что одинокий человек может жить полной жизнью и не говорить себе: "Я должен". По статистике Бюро переписи, в 1950 году только 9% взрослых были одинокими. Сегодня 44% взрослых в США никогда не были женаты.

Молодые американцы строят карьеру и желают быть свободными, поэтому средний возраст вступления в брак увеличился для мужчин с 22 до 31 года и для женщин с 20 до 28 лет. "Конечно, откладывая брак до 30 лет и далее, люди имеют меньше времени на рождение детей, но это и свидетельство переоценки института, - говорит Дайер, женатый 45 лет. - Они видят это как ответственный шаг и не хотят спешить, как спешили их родители".

Отец Джимми ДЖОНСОН из Первой Пресвитерианской церкви в Вако в течение 34 лет службы провел бессчетное количество брачных церемоний. Он объясняет сегодняшнюю тревожную статистику легкомыслием ни в чем себе не отказывающего поколения "бэби-бумеров" (людей, родившихся в период демографического взрыва с 1946 по 1964 гг.) и нереалистичными ожиданиями от брака. "Я всегда думаю, что много взрослых проблем являются следствием неразрешенных проблем детства, - говорит он. - Мое поколение внесло беспорядок 60-х, который, как мы думали, был реакцией на консерватизм, в наше родительство. Но мы зашли слишком далеко. Пары сегодня ищут в браке удовлетворение и личностную близость, которую недополучили в детстве".

По мнению Дайера, люди сейчас не менее ответственны, чем 50 лет назад, они лишь придают меньшее значения формальным конструкциям брака и семьи. По его словам, в 50-х разведенный человек не мог бы победить даже на городских выборах ловцов собак. В пору его взросления ему запрещали играть с детьми разведенных родителей. Сейчас развод - это выбор, и люди меньше желают оставаться в сложных отношениях только для того, чтобы быть с кем-то.

Штат Колорадо, США.