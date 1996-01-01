Кто будет в доме хозяин?

В минувшее воскресенье большой конференц-зал Владивостокского морского техникума был полон народа. Здесь собрались жильцы дома по ул. Адмирала Кузнецова, 80, с тем, чтобы создать товарищество собственников жилья (ТСЖ), - то самое, которое по новому Жилищному кодексу должно стать новым органом власти в доме. По закону, ТСЖ надлежит создать всем россиянам до 1 января 2007 года. При этом необходимо выбрать, кто будет управлять домом: ТСЖ, управляющая компания или непосредственно собственники жилья.

Дом, жильцы которого столь активны, совершенно типичный для Владивостока. Такими панельными многоподъездными девятиэтажками в конце 80-х застроили склоны сопок. Внешне они выглядят неплохо - огромные живописные "крейсеры". Внутри - текущие в подвалах трубы, ржавые настолько, что, ткни пальцем - и развалятся, ободранные стены подъездов, которые десятилетия назад красили прямо по бетону без всякой штукатурки, текущие крыши. Рядом с домом на Адмирала Кузнецова, 80 угрожающе нависает опорная стена высотой 3-5 метров. Кажется, что она вот-вот обрушится и придавит насмерть случайного прохожего. Добиться ее ремонта жильцам до сих пор не удалось...

Инициативная группа собрания - Вера ХОМЕНКО, Анна ДУДНИКОВА (председатель собрания) и другие. Вначале самыми активными были пенсионеры, которых более всего волновали субсидии, залитые водой подвалы, текущие крыши. Затем собравшиеся стали приходить к выводу, что накопившие за десятилетие проблемы городские власти решить не в силах - их надо решать самим.

На собрание пришли представители уже действующих ТСЖ. В частности, Ирина СТУКАНОВА с ул. Невельского, 1 сказала: "Если мы уйдем от ответственности за свой дом, то по закону после 1 января 2007 года мы лишаемся права голоса. За нас хозяйствовать будут другие. Если зарегистрировать ТСЖ, то легче решить вопрос о том, чтобы Дальэнерго и другие организации вернули нам суммы, которые мы переплатили по незаконно взвинченным тарифам. Но для начала надо создать ТСЖ и выработать его устав".

Депутат Законодательного собрания Приморья Николай МАРКОВЦЕВ рассказал о ТСЖ, которое работает в его новом доме, где 99 квартир. С его слов все очень просто - управляют домом несколько человек с маленькими зарплатами. Они заинтересованы в том, чтобы и водопровод, и электросети работали бесперебойно, и тогда у них будет меньше хлопот при той же зарплате. То есть ситуация, как у врача китайского императора, которому платили только тогда, когда его высокопоставленный пациент не болел. В доме поставлены счетчики, и потому на оплате за тепло и воду экономится 30%. "В городе тысячи чиновников, и они существуют на ваши деньги! Выбирайте ТСЖ, весь мир так живет!" - призывал депутат.

Говорят, что независимые управляющие компании гарантируют снижение оплаты за содержание жилья на 10% за счет рационального ведения хозяйства. Директора одной из них, Алексея ГЛУШАКА, попросили пояснить, почему так получается, что в одной двухкомнатной квартире живет одинокая старушка, а в другой - огромная семья, но за обслуживание электроплит, пользование лифтом и вывоз мусора они платят одинаково. Оказалось, что при расчетах действуют старые, еще советские нормативы, когда услуга оплачивается в зависимости от площади жилья, а не от числа жильцов. Создавая ТСЖ и заключая договор с управляющей компанией, эти нормативы можно отменить, продумать современные и логичные условия расчетов. Но при этом не надо забывать, пояснил Алексей Глушак, что с началом экономического кризиса были вообще выкинуты из расчетов многие статьи. А без них невозможно нормально содержать дом, что тоже надо учитывать при составлении договоров. И само собой разумеется, что чем старее дом, тем расходнее его содержание, тем большей квалификации требует он от обслуживающего персонала. И тут надо думать: справятся ли с этой работой сами жильцы или лучше обратиться к независимой управляющей компании?

Собрание закончилось тем, что жильцы разобрали на руки анкеты для голосования. В течение недели их соберут, подсчитают голоса. Потом надо зарегистрировать ТСЖ. Потом найти управляющую компанию. Итак, все только начинается...