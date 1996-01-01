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Спортивная набережная будет красивой!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Уже 25 июня 2006 года Владивосток увидит новую, удивительно красивую набережную. Первая очередь строительства предусматривает реконструкцию части набережной - от входа на аллею Спортивной набережной близ стадиона до ворот яхт-клуба.

В рамках проекта реконструкции будет выполнен огромный объем работ - прогулочная часть набережной будет отделена от пляжной специально возведенной подпорной стенкой. Эффектные двусторонние лестницы будут спускаться к пляжной зоне. Появятся гранитная отделка подпорной стены, ограждения, плит прогулочной аллеи. Набережная будет хорошо освещена в темное время суток - фонари в стиле ретро расставлены через каждые 10 метров.

Пляжная часть останется в неприкосновенности, более того, будет досыпано 10 см свежего, чистого песка. Пляж также оборудуют водными горками, лежаками, душевыми кабинами - причем он останется бесплатным, плата будет взиматься только за пользование дополнительными услугами. Кроме того, проект предусматривает полную ликвидацию течей и сбросов сточных вод в акваторию Спортивной гавани. Печально известная "труба" на Спортивной набережной уже дезактивирована.

Особое внимание уделяется озеленению: представленные специалистами проекты коренным образом изменят облик набережной - она станет стильной, современной, яркой и праздничной. Будут обновлены насаждения деревьев, возведены живые изгороди из кустарников, на клумбах появятся многолетние и однолетние растения. Итогом работ станет законченная ландшафтная композиция, составленная из подобранных по цветам и росту растений.

В области торговли также будет наведен порядок. На территории будут расположены аккуратные киоски, летние кафе - полностью соответствующие всем санитарным требованиям и нормам. Обслуживанием набережной займется управляющая компания. Территория будет регулярно убираться, будет обеспечены постоянная охрана и контроль - на эти цели пойдут средства, полученные от арендаторов торговых площадей. Новая Спортивная набережная будет безопасной, чистой и удивительно красивой. Заказчик проекта: администрация Владивостока; инвестор: ООО "Владстройтур"; подрядчики: ООО "Экспресс - строй", ООО "Влад Аква", ООО "Приморэнергосервис", проектировщики: ООО "ТИХАС проект", ООО "АРМ".

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