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Кипит наш разум, возмущенный ЖКХ
Приморье продолжают сотрясать митинги протеста против повышения тарифов ЖКХ и нового Жилищного кодекса, вступившего в силу с 1 января этого года.
Организаторами и главной ведущей силой протестных движений выступают коммунисты и ветеранские организации. Не стали исключением и прошедшие в субботу митинги в Спасске-Дальнем и Надеждинском районе. Про события в городе цементников "ЗР" уже писал, они закончились прямым противостоянием с милицией. А вот надеждинцы вели себя более сдержанно - за полчаса до начала митинга на площади перед зданием районной администрации собралось всего лишь три человека.
Хотя приглашения были разосланы всему руководящему корпусу района и депутатам местной думы, к народу никто "титулованный" не вышел. Как оказалось, пока митингующие метали громы и молнии, представители власти мирно беседовали в администрации о чем-то своем, властном. Вместо них к месту проведения акции подъехала милиция: информация о происходивших в Спасске стычках между протестантами и милицией к тому моменту до них уже докатилась, и они решили подстраховаться. Порядок охраняли не менее двух десятков людей в камуфляже.
К началу первого выступления собралось не менее 400 человек. На вопросы о целях мероприятия "активисты" отвечали сдержанно, на трибуне красовались антиреформаторские плакаты - "Тарифы ЖКХ антинародны!", "Тарифы ЖКХ - удавка для народа!"
Действительно, новые тарифы ЖКХ больно ударили по всем без исключения категориям жителей района. "У меня пенсия 2,6 тысячи рублей и у жены еще 2,8 тыс. руб., а квитанций пришло аж на 5,3 тыс. руб.! На остальное остается всего 100 рублей", - сетовал пожилой мужчина, владелец трехкомнатной "хрущобы". "Вы только посмотрите на предвыборную программу главы района Олега ПИНСКОГО. В ней нам только райских кущ не обещают, а так и работа, и процветание! А в итоге Надеждинская птицефабрика стоит - последние батареи на металлолом сдали, шахты Тавричанки законсервировали, когда там угля еще на 100 лет вперед, зверосовхозы района пустили под нож, и они думают, что мы будем молчать?!", - возмущался участник войны Василий АВДЕЕВ.
В итоге была принята резолюция, в которой жители МО Надеждинский район потребовали пересмотреть новый кодекс ЖКХ и ввести его только тогда, когда весь жилищный фонд будет приведен в порядок. Тарифы на тепло, водоснабжение, электроэнергию, содержание мест общего пользования должны быть подвергнуты независимой экспертизе. Оплата за коммунальные услуги не должны превышать 10% от совокупного семейного дохода. При повышении оплаты за коммунальные услуги производить своевременную индексацию пенсий и оплаты труда. А чтобы власть поняла, что шутки кончились, резолюция будет направлена во все властные структуры, включая президента России и правительство. Хотя, как признавались участники митинга, веры нет никому.
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