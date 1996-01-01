Мост через бухту Золотой Рог построят китайцы

Вероятно, уже в ближайшие несколько дней будет принято окончательное решение о строительстве моста через бухту Золотой Рог.

Как стало известно "ЗР", в соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе прошлогодней поездки в Китай мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА, начался официальный визит делегации г. Далянь. В состав группы китайских товарищей входят представители строительного бизнеса.

В ходе визита китайские специалисты рассмотрят возможность участия строительных компаний из КНР в осуществлении ряда перспективных проектов, в том числе развития дорожной сети Владивостока. Особое внимание китайская сторона проявляет к строительству моста через бухту Золотой Рог.

Стоит отметить, что на недавно прошедшем в мэрии совещании рабочая группа рекомендовала администрации города остановить выбор на строительстве более дешевого низководного моста. Однако заместитель мэра по строительству Александр БАРАБАНОВ в конце минувшей недели отметил, что губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН уже принял решение, что мост через Золотой Рог должен быть высоководным.

Кстати, губернатор в конце прошлого года подписал постановление "О строительстве моста через бухту Золотой Рог", в соответствии с которым в роли государственного заказчика выступит департамент дорожного хозяйства администрации края. В феврале этого года на конкурсной основе должен быть определен подрядчик, а к концу года планируется начать работы по строительству моста.

Не исключено, что в конечном итоге по результатам визита китайской делегации будет принято решение по двум мостам - и через бухту Золотой Рог, и на остров Русский. Известно, что основной вопрос - где взять деньги? Предполагается, что китайские инвесторы возьмут на себя существенную часть расходов по финансированию этого строительства.