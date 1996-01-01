На Дальнем Востоке каждый 15-й кв. м жилья - ветхий или аварийный

Министерство регионального развития РФ провело второе Всероссийское совещание на тему "Ветхий и аварийный жилищный фонд: пути решения проблемы".

По количеству ветхого и аварийного жилищного фонда лидирует Южный федеральный округ - 22%. Почти наравне Центральный, Сибирский и Приволжский федеральные округа - 19%, 17% и 16% соответственно. В Северо-Западном - 10%. В Дальневосточном и Уральском по 8%. Для Дальнего Востока данные цифры означают, что у нас в округе аварийным или ветхим признан каждый 15-й квадратный метр жилья.