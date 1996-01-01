Властям придется пересмотреть коммунальные тарифы

Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ подписал постановление, в котором в соответствии с федеральными законами установлены предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, размеры платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в 2006 году.

Как известно, в конце 2005 года Правительством РФ было принято решение о стопроцентной оплате коммунальных услуг населением. Но при этом отмечалось, что рост тарифов не должен превышать 20%. В целом по краю эти параметры выдержаны. Однако в некоторых муниципальных образованиях этот предел превышен. К примеру, в Хабаровске, по данным мэрии, рост тарифов за холодное водоснабжение составил 36% , за содержание и обслуживание жилья - 26% , за канализацию - 30%. В соответствии с постановлением губернатора руководителям некоторых муниципальных образований Охотского, Комсомольского и Николаевского районов и города Хабаровска придется пересмотреть введенные с начала 2006 года тарифы.