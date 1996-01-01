Водители решили не бастовать

Акция протеста, которую во Владивостоке готовили водители коммерческих автобусов 10 февраля, не состоялась из-за несогласованности их действий - почти половина водителей узнала о планируемой акции из... СМИ.

Таким образом, 9 февраля инициативная группа водителей, осознав, что добрая часть работников автотранспортных компаний попросту не готова к проведению столь серьезного мероприятия, решила акцию протеста отменить. Впрочем, свою лепту в отмену забастовки внесли и руководители предприятий-перевозчиков, которые проводили среди водителей разъяснительную работу. От акции, если бы она все-таки состоялась, у директоров было бы больше проблем.