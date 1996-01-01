На "автозайцев" объявлена облава

Начиная с этой недели владивостокским автоперевозчикам разрешили изымать у пассажиров льготные удостоверения старого образца, а представителям администрации города и автотранспортных компаний контролировать хождение льготных удостоверений и отлавливать "зайцев".

Как стало известно ЗР", в настоящее время созданы две рабочие группы из представителей Управления транспорта и Управления по исполнению программ по поддержке населения городской администрации, которые совместно с перевозчиками на ключевых остановках города будут наблюдать за всеми, кто предъявляет льготные удостоверения. По мнению руководителей автотранспортных предприятий, это поможет сократить оборот подделок и, следовательно, стабилизировать доходы компаний, которые за последние несколько месяцев снизились до 20%.