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Многоженство приводит к безумию

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Житель Саудовской Аравии, женившись четыре раза за полгода, угодил в психиатрическую лечебницу. В стенах больницы он наслаждается покоем и впадает в панику, когда супруги пытаются его навестить.

Как сообщает Ananova, еще полгода назад молодой араб, имя которого не называется, был вполне доволен своей жизнью. Но его родители переживали за сына, который не спешил обзавестись даже одной женой. Отец и мать, сами давно успевшие развестись, начали наперебой предлагать отпрыску невест.

Сначала послушный сын женился на кандидатке, предложенной отцом. Но вскоре мать предприняла ответные действия, и арабу представили вторую невесту. Чтобы никого не обидеть, мусульманин женился еще раз. Но и это не принесло мира в семью: отца не порадовало равновесие сил, и он решил доказать, кто в доме хозяин. Так аравиец обрел третью супругу. После этого страсти разгорелись еще больше, и по просьбе матери сын женился в четвертый раз.

Но и этим араб не утихомирил распоясавшихся родственников. Правда, пятой женой гарем уже не пополнился. Когда "брачные игры" родителей вновь активизировались, сын впал в настоящую истерику. Совладать с ним родственники не смогли - им пришлось срочно вызвать психиатров. Несчастного отвезли в клинику для душевнобольных. Теперь ему пытаются помочь врачи. Сам многоженец наотрез отказывается встречаться со своими близкими, в том числе и со всеми четырьмя женами.

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