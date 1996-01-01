Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Многоженство приводит к безумию
Житель Саудовской Аравии, женившись четыре раза за полгода, угодил в психиатрическую лечебницу. В стенах больницы он наслаждается покоем и впадает в панику, когда супруги пытаются его навестить.
Как сообщает Ananova, еще полгода назад молодой араб, имя которого не называется, был вполне доволен своей жизнью. Но его родители переживали за сына, который не спешил обзавестись даже одной женой. Отец и мать, сами давно успевшие развестись, начали наперебой предлагать отпрыску невест.
Сначала послушный сын женился на кандидатке, предложенной отцом. Но вскоре мать предприняла ответные действия, и арабу представили вторую невесту. Чтобы никого не обидеть, мусульманин женился еще раз. Но и это не принесло мира в семью: отца не порадовало равновесие сил, и он решил доказать, кто в доме хозяин. Так аравиец обрел третью супругу. После этого страсти разгорелись еще больше, и по просьбе матери сын женился в четвертый раз.
Но и этим араб не утихомирил распоясавшихся родственников. Правда, пятой женой гарем уже не пополнился. Когда "брачные игры" родителей вновь активизировались, сын впал в настоящую истерику. Совладать с ним родственники не смогли - им пришлось срочно вызвать психиатров. Несчастного отвезли в клинику для душевнобольных. Теперь ему пытаются помочь врачи. Сам многоженец наотрез отказывается встречаться со своими близкими, в том числе и со всеми четырьмя женами.
Новости тематики
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
Новости раздела
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- На Итурупе в аэропорту Ясный впервые приземлился частный легкомоторный самолет
- На Камчатке самых быстрых покорителей Авачинского вулкана наградят авиабилетами в Москву
- ВКС России срочно перебросили на Дальний Восток ракетоносцы Ту-160
- "Золоторукие" собрались на Сахалине
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- На Сахалине откроется Центр опережающей подготовки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- Подземный толчок в центре Владивостока