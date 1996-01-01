Подари даме "слоника"

Не за горами 14 февраля, День святого Валентина. Самое время влюбленным подумать о подарках для своих единственных и ненаглядных. Можно, конечно, не ломать голову и отделаться "малой кровью", например преподнести дорогому человеку какую-нибудь золотую безделушку с бриллиантом, французские духи, коробку конфет или букет гвоздик с "валентинкой". В данной ситуации, сами понимаете, дорого внимание, а не подарок.

"Киски" не в моде

Между тем, по мнению мастера-стилиста салона красоты "Белая ворона" Риммы ДУШКИНОЙ, дипломанта II чемпионата Дальнего Востока по парикмахерскому искусству 2005-го года, в День святого Валентина лучшим и незабываемым подарком для вашего обожаемого человека, может стать... оригинальная стрижка, украшающая, скажем так, самое интимное место на вашем теле. Специалисты называют этот вид парикмахерского искусства "бикини-дизайн", или парфинотерапией.

А почему бы и нет! Как ни крутил, а место апофеоза любовных отношений - это постель. Или место ее заменяющее, к примеру, салон автомобиля, стол в рабочем кабинете или на кухне, а может, и стог сена. Причем независимо, какой сексуальной ориентации вы или ваш любимый. Представляете, как у него или у нее вытянется физиономия, когда вы скинете с себя последнюю тряпку, и на том месте, где еще вчера у вас кучерявились "райские кущи", будут красоваться изящная змейка, рыбка, тюльпан, подковка, сердце или перец-чили, потому что выбор интимной прически, оказывается, зависит не от желания клиента, а от моды.

Так, по словам Риммы Душкиной, сегодня у представительниц прекрасного пола считается "отстоем" некогда популярная прическа "киска" в форме головы кошки. Ушли в прошлое "бабочки", "сердечки", "цветочки". Нынче в моде всевозможная символика: "всевидящее око", "кресты", "лабиринты", "иероглифы" и "древнегерманский рунический алфавит". Так же в ходу "зимний узор", "огонь страсти", летучая мышь", "цветок марихуаны". А перед Новым годом спрос был на "елочки", "снежинки" и "красный колпачок Санта-Клауса". Любопытно посмотреть на это произведение искусства...

- У мужчин все проще. Поскольку они по натуре консерваторы, то и выбор стрижек у них менее разнообразен, - говорит мастер Душкина. - Стрижка "плейбой" в виде головы зайца с ушами, считается классикой. Чаще всего ее заказывают молодые люди от 25 до 30 лет. Солидные люди и хозяева "крутых" машин делают бикини-дизайн в форме эмблемы "Мерседеса", Эйфелевой башни, орла, быка с красными глазами или советского знака качества.

Но, согласно ее статистике, самая популярная интимная мужская стрижка - это "слоник". Делается она элементарно. На лобке выстригаются волосы в форме ушей - и все! Хобот, сами понимаете, приклеивать не нужно. Кстати, для многих мужчин интимная стрижка не более чем гигиеническая процедура, и фантазиям мастера-стилиста они предпочитают тело без лишней растительности.

Волосы долой!

Во Владивостоке интимную прическу можно соорудить в нескольких салонах красоты. Например, в "Розовом фламинго" или в учебном центре "Восток Эко Косметик", где, кстати, обучалась Римма Душкина. Самая элементарная прическа, когда волосы на лобке выстригаются "под трусики", обойдется клиенту в 1500 рублей. В Москве - не менее 85 долларов США! Между тем владивостокчанки, побывавшие в руках столичных интимных цирюльников, утверждают, наши специалисты ничуть не уступают столичным "асам".

Досье Интимная стрижка гигиенична, практична, она сексуальна, приковывает взгляд, возбуждает, не вызывает побочных эффектов при использовании, повышает чувствительность половых органов. Мэрилин МОНРО специально обесцвечивала волосы в интимном месте, чтобы чувствовать себя настоящей блондинкой с головы до... После сексуальной революции 60-х годов, с появлением купальников "бикини" и развитием нудизма, интимная стрижка для многих стала обычным делом. Первая российская школа, готовящая стилистов бикини-дизайна, была открыта в Санкт-Петербурге. Их первыми интимными хитами стали портреты вождей марксизма-ленинизма, выполненные краской чуть повыше причинных мест моделей, но с натуральной окладистой бородой.

Конечно, в целях экономии можно побрить себя, свою подругу или бойфренда в домашних условиях, когда под рукой у вас будут только ножницы, безопасная бритва и пена для бритья. Но не пытайтесь сделать интимную стрижку кустарным методом, эффективной прически все равно не добиться. Не губите свой (и чужой) лобок! Бикини-дизайн повышенной сложности может сделать только мастер, имеющий определенные навыки работы, например с восковой эпиляцией. Это раз. Во-вторых, надо уметь рисовать сложные рисунки, не отрывая руки от "мольберта", то есть от тела. Хотя сейчас в бикини-дизайне повсеместно используются трафареты.

Но если вам все-таки жалко 50-60 долларов на красивую прическу, то Римма Душкина советует стричь волосы на причинном месте в домашних условиях "под горшок", то есть так, как когда-то брили головы мужчинам на Руси. Только вместо горшка использовать стакан, чашку или рюмку. Приложите выбранный вами столовый предмет к лобку - и вперед, выщипывайте или выбривайте. Или нарисуйте фломастером желанный рисунок - и стригите. Только запомните: если хотите оставить свое произведение искусства в первозданном виде как можно дольше, необходимо постоянно делать коррекцию вашей прически. Через три дня она начнет прорастать.

- В салоне мы удаляем волосики специальными машинками, щипчиками и по лекалам. Естественно, мастер работает в перчатках, - говорит Римма Душкина. - Самый распространенный способ - это восковая эпиляция. Он дешевле и быстрее, чем лазерная, при этом эффект практически одинаковый. Удаление волос на интимных местах - процесс болезненный. Тот, кто боится боли, может получить анестезию, за определенную плату, конечно. Но при коррекции стрижки подрастающие по контуру волосики удаляются практически безболезненно.

Тем же, кто все-таки решит отдаться в руки мастера бикини-дизайна, надо запомнить, что каждая стрижка индивидуальна и неповторима, потому что лобковые волосы характеризуются тремя признаками: длиной, кучерявостью и цветом. А если еще к этим "приметам" добавить завивку, покраску, осветление и т.д., то количество гибридных моделей возрастет многократно. Короче, твори - не хочу. То есть стриги...

Кстати, знатоки утверждают, что интимная стрижка у женщины говорит о ее готовности к сексуальным экспериментам. И о том, что она не совсем удовлетворена своей прежней сексуальной жизнью. Мужчины, если ваша жена вдруг решила изменить прическу на... сами понимаете где, задумайтесь над этим. А вообще, не грузитесь! Впереди День всех влюбленных, поспешите порадовать и удивить своих любимых! И помните, чтобы произвести первое впечатление, второго раза не будет.