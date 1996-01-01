Ранняя помощь

Во Владивостоке стартовала "Программа раннего вмешательства и помощи семьям детей со специальными потребностями" на базе детской поликлиники № 12. Главная цель программы - оказать всестороннюю поддержку детям и их родителям и сохранить ребенка в семье.

На помощь пришел грант

Спонсором программы выступает Агентство США по международному развитию (АМР США-USAID), администратором - "Детская благотворительная сеть "Светлячок", тоже родом из Америки. Да и сам термин "раннее вмешательство", может быть, не слишком благозвучный для русского уха, также пришел к нам с Запада и стал актуальным в России, и то, что эта программа для Владивостока действительно нужная, сомнений не вызывает.

"Говорить о том, что это программа для детей-инвалидов, было бы не совсем корректно, - считает менеджер программы Юлия КАШУТИНА, представляющая детскую благотворительную сеть "Светлячок". - Раннее вмешательство - это система помощи детям раннего возраста с нарушениями развития (или риском появления таких нарушений) и их семьям. Проект как раз и нацелен на то, чтобы инвалидов в нашем обществе было как можно меньше. Многие проблемы со здоровьем, которые возникают у детей, решаемы. И чем раньше будут выявлены отклонения, чем раньше родители начнут работать со своими детьми, тем лучше - это дает возможность предотвратить многие патологии".

Программа рассчитана на детей до трех лет с любыми нарушениями в развитии - акцента на конкретных заболеваниях организаторы не делают.

Как же все начиналось? Судя по всему, движение навстречу было обоюдным: "Светлячок" искал российского энтузиаста, а поликлиника №12 искала грант. "Несколько лет назад я проходил стажировку в США и побывал в больнице, где функционирует центр по работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, - рассказывает Зураб СИЧИНАВА, заведующий городским центром амбулаторной хирургии при детской поликлинике №12. - Я наблюдал, как ухаживают за такими детьми, как с помощью специалистов они развиваются и адаптируются к жизни в социуме. И был поражен: ребенка с тем же синдромом Дауна воспитывают так, что он не чувствует себя ущемленным. В Америке к нему относятся, как к нормальному, полноценному члену общества, который может приносить пользу, и не показывают на него пальцем. Вернувшись домой, я решил заняться изучением этой проблемы, несмотря на то что я профессиональный хирург и очень люблю свою профессию. Ясно, что силами одной поликлиники поднять такую программу очень сложно, поэтому мы стали искать партнеров, подали заявку на грант и - получили его".

Координатор проекта Джин Лоу, психолог педиатрического отделения университетской больницы Нью-Мексико, считает, что на Дальнем Востоке потребность в таких программах особенно высока: "Здесь у семей, в которых рождаются дети с отклонениями в развитии, возможностей меньше, чем в европейской части России, родителям труднее получать информацию и помощь извне. В штате Нью-Мексико я занимаюсь подобными проблемами около 20 лет и думаю, наш опыт будет полезен для российских коллег. Из 50 американских штатов Нью-Мексико стоит на 49-м месте по уровню доходов населения, у нас большое количество эмигрантов из Мексики, которые живут за чертой бедности. Я думаю, российский Дальний Восток и наш регион в чем-то схожи, но разница в том, что в США государство выделяет значительные средства на то, чтобы помогать семьям воспитывать детей со специальными потребностями".

Вместе мы - сила!

С 6 по 11 февраля "Светлячок" проводит семинар, в ходе которого будет сформирована команда - она и будет оказывать помощь детям с отклонениями в развитии и их родителям. Сюда войдут врачи различных специальностей, психологи, социальные работники и, наконец, родители, которые могут поделиться личным опытом в решении подобных проблем. Занятия проводят специалисты университета Нью-Мексико (США) и Института раннего вмешательства (Санкт-Петербург).

"Все наши действия направлены на то, чтобы сохранить ребенка в семье и помочь родителям вырастить и воспитать его, - объясняет Юлия Кашутина. - Нередки случаи, когда еще в роддоме, узнав об отклонениях, родители приходят в ужас и спешат отказаться от ребенка, хотя все еще поправимо. Что нужно таким родителям? Во-первых, полная и достоверная информация, во-вторых, помощь специалистов и, конечно, психологическая поддержка и позитивный настрой. Ту же самую проблему - предотвратить социальное сиротство - решают и наши американские коллеги у себя на родине, и у них действительно есть чему поучиться".

Программа нацелена не только на диагностику и лечение ребенка: в рамках одного центра семья сможет получить и медицинскую, и психологическую, и социальную, и информационную помощь, что очень важно. "Конечно, в городе есть и поликлиники, и реабилитационные центры, и специализированные детские учреждения, и службы соцзащиты, и общественные организации, но все они действуют разрозненно, - говорит Святослав ДОВБНЯ, детский невролог, заместитель директора Института раннего вмешательства. - Я считаю, что на сегодняшний день это большая проблема не только для Владивостока, но и для многих российских городов. В результате многие родители просто не знают, где им могут помочь, какие ресурсы уже имеются. Поэтому мы должны объединить усилия и скоординировать работу всех этих организаций, которые, по сути, делают одно общее дело".

Перспектива есть?

Название для нового центра еще не придумано - его определят участники семинара, и уже на следующей неделе центр должен начать свою работу. В ближайшие месяцы для местных специалистов запланированы еще два обучающих семинара во Владивостоке и один в США (предположительно, в июле 2006 г.). По словам Юлии Кашутиной, местные власти выразили заинтересованность в реализации этой программы, но о финансовой помощи речи пока не было, ведь в проекте задействованы спонсорские средства. Кто же будет финансировать центр после того, как деньги, полученные в рамках гранта, подойдут к концу? Вопрос остается открытым.

"Мы планируем подать заявку на новый грант, чтобы продолжить работу над программой, - рассказывает Зураб Сичинава. - В дальнейшем мы очень надеемся на поддержку местных властей. К тому времени у нас уже будет база, специалисты, прошедшие профессиональную подготовку, и позитивный опыт. А после того как мы на деле, а не на словах докажем, что такой центр нужен городу, думаю, мы сможем рассчитывать на помощь из местного бюджета". Родителям остается надеяться, что все будет именно так, а не иначе.