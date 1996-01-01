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Про отраву в Амуре узнали случайно
Председатель партии "Зеленая Россия", член-корреспондент РАН академик Алексей ЯБЛОКОВ в интервью газете "Труд " заявил, что недавняя авария в Харбине, в результате которой произошло загрязнение реки Сунгари, лишь случайно получила огласку, передает информагентство PrimaMedia.
"В Харбине живет эксперт Всемирного фонда дикой природы Евгений СИМОНОВ, - рассказывает корреспонденту газеты "Труд" Алексей Яблоков. - От него первого мир узнал, что произошел мощный выброс ядовитых веществ в реку Сунгари - приток Амура.
А всего год назад в тот же Амур было смыто несколько тысяч тонн китайских удобрений. Ученые считают, что реке был нанесен колоссальный вред. Однако наши природоохранные службы никак не среагировали. Время было упущено - доказать вину китайской стороны не удалось. Да и в "харбинской" катастрофе до сих пор немало белых пятен. Китайцы сообщили только о бензоле и нитробензоле. Между тем в Сунгари попали и другие ядовитые вещества. Что это за вещества, как они будут влиять на экосистему реки и здоровье людей - неизвестно".
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