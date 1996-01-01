Выйти на акцию протеста

Управление транспорта администрации г. Владивостока на совещании с представителями автотранспортных компаний, состоявшемся 2 февраля, поддержало намерение перевозчиков повысить плату за проезд в городских автобусах.

Основной темой совещания были льготники. Выяснилось, что компенсации перевозчикам за перевозку льготных категорий граждан, возложенных на муниципалитет, не предусмотрены бюджетом на 2006 г. Понимая, что в этом случае расходы на перевозку льготников в основном ложатся на плечи автотранспортных предприятий, не говоря уже о гражданах, полностью оплачивающих проезд, руководство Управления транспорта "дало команду" перевозчикам составлять расчеты.

Учитывая, что с февраля плата за проезд в Находке поднялась до 9 руб., а в Хабаровске - до 12, вряд ли во Владивостоке она составит, по мнению перевозчиков, менее 10 руб.

Между тем возмущенные снижением за последнее время доходов за счет всплеска подделок льготных удостоверений водители автобусов намерены провести 10 февраля акцию протеста. Основными требованиями станут все те же отмена льгот или повышение платы за проезд. Есть мнения, что планируемая акция будет напоминать забастовку 1 февраля 2005 г., когда водители отказались возить пассажиров, а тем, кто решил работать, разбивали стекла.

В то же время администрация Находки опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что плата за проезд в городских автобусах с 15 февраля увеличится сразу на 2 руб. - с 7 до 9.

По информации начальника отдела транспорта и связи администрации города Ирины САВЧЕНКО, письмо с соответствующими расчетами пока только передано на согласование в администрацию края. После того, как тарифы в начале февраля будут утверждены губернатором, они вступят в действие на территории муниципального образования.

Как считает Ирина Савченко, увеличение платы на муниципальных маршрутах - необходимая мера. В настоящее время себестоимость проезда в городском автотранспорте превышает 8 руб., тогда как цена разового билета составляет 7 руб. В предложенных тарифах учтены расходы на реализацию программ по приобретению новых автобусов, модернизацию автобусного парка, повышение безопасности движения и пр.

Одновременно с этим представитель администрации Находки озвучил информация о том, что стоимость месячного проездного билета для льготников осталась неизменной. Мониторинг ситуации показывает, что число льготных проездных снижается: если в декабре прошлого года их было приобретено 3 323, то в январе нынешнего - только 2 146.

Как пояснила Ирина Савченко, согласно установленному порядку изменять тариф можно только один раз в год. Действующий 7-рублевый проезд в Находке был введен с 15 февраля 2005 г., соответственно, принятие нового возможно не раньше 15 февраля 2006 г.