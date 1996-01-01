Собака не будет кусачей...

Наступивший 2006-й (если следовать вошедшей в моду восточной традиции) будет годом Красной Огненной Собаки. На первый взгляд звучит страшновато, но если поразмыслить логически.., такой собакой нас не удивишь и уж тем более не напугаешь.

Что касается цвета, то достаточно припомнить местного красного волка, занесенного в "Красную книгу", или диких рыжих псов из "Маугли" КИПЛИНГА. Даже светящиеся четвероногие друзья нам не в диковинку - взять хотя бы собаку Баскервилей. И сказки АНДЕРСЕНА мы с детства читали - например, "Огниво". Там у одной собаки были глаза, "словно чайные чашки", у другой - "как мельничные колеса", а у третьей и вовсе жутко вспомнить...

Псы реальные и литературные герои

"Околачиваться возле конюшен, собирать вокруг себя шайку собак, пользующихся самой дурной славой, и водить их за собой по всяким трущобам, чтобы затевать бои с другими собаками, имеющими не менее сомнительную репутацию, - это, по мнению Монморанси, и называется "жить по-настоящему". Джером К. Джером, "Трое в лодке (не считая собаки)".

Итак, о наших четвероногих друзьях. Если набрать в любой поисковой системе Интернета "собака", количество ссылок будет уступать только слову "секс". О собаках написаны целые тома - как в общем, так и об отдельных породах. Для желающих могу сообщить, так сказать, книго-минимум - названия двух очень интересных книг: "Собачья звезда Сириус, или Похвальное слово собаке" (автор Иржи Марек) и "Человек находит друга" (Конрад Лоренц). Кстати, последний считает, что домашняя собака произошла от шакала, и только некоторые породы - от волка. Но все ученые сходятся в том, что древний человек приручил дикого предка собаки примерно в десятом-пятом тысячелетии до нашей эры. И привлекли его, конечно, выдающиеся способности псовых как охотников и сторожей. Фигуры охотничьих и боевых собак найдены в наскальных рисунках, на ассирийских и египетских фресках, на древнегреческих монетах. А знаете, почему собачий нос всегда холодный и мокрый? Говорят, собака, увидев течь в ковчеге Ноя, закрыла ее своим носом и навечно застудила его...

Постепенно появились такие выражения, как собачья преданность (радость, любовь), но наряду с этим - собачья жизнь (работа, должность). Видимо, хозяин невольно сравнивает себя с собакой, нередко находя в ее судьбе сходство со своей. Порой возникает ощущение, что между человеком и собакой существует какая-то неведомая, почти магическая связь. Ведь не случайно того же Маугли приютила именно волчья стая.

Но все в мире двойственно: если нам собака - четвероногий друг, то дереву - трехногий враг. Я уж не говорю об известных отношениях между собакой и кошкой... Между тем человек любит и тех, и других примерно одинаково, хотя от собак практической пользы больше. Например, лай -для сторожа это очень ценное качество. Свойство гавкать или лаяться нередко переносят и на людей. Когда я был студентом, у нас в общежитии служила комендантом некая Полина Федоровна. Она так часто собачилась с окружающими, что вполне по заслугам получила нежное прозвище тётя Пёся. Вообще почему-то "собачьи" признаки у людей рассматриваются как негатив. Достаточно привести общеизвестный набор слов: кобель, сука (в том числе борзая), псина, шавка, сукин сын, пес паршивый, легавый, сучья кровь и так далее.

Что же касается художественной литературы, то здесь стоит только напрячь память... Классические "Муму" ТУРГЕНЕВА и "Каштанка" ЧЕХОВА, "Белый пудель" КУПРИНА и "Белый клык" ЛОНДОНА, "Собачье сердце" БУЛГАКОВА и "Дикая собака динго..." ФРАЕРМАНА, "Белый Бим Черное ухо" ТРОЕПОЛЬСКОГО и "Верный Руслан" ВЛАДИМОВА. Есть еще "Пегий пес, бегущий краем моря" АЙТМАТОВА и "Собака на сене" Лопе де Вега - это, правда, не совсем о собаках...

Очень много в литературе и неглавных, но очень нужных собачьих персонажей. У девочки Элли из "Волшебника Изумрудного города" был песик Тотошка, в компанию Буратино входил пудель Артемон, при булгаковском Понтии Пилате находился Банга - "гигантский остроухий пес серой шерсти". Да и роман "Всадник без головы" Майн РИДА многое потерял бы, не будь у Мориса-мустангера верной собаки Тара. В эту компанию должен быть помещен и голован Щекн - представитель разумной расы киноидов, то есть собакообразных ("Жук в муравейнике" братьев СТРУГАЦКИХ).

У ЕСЕНИНА есть прекрасные стихи "Песнь о собаке", "Сукин сын" и "Собаке Качалова". У одного только КРЫЛОВА - басни "Слон и Моська", "Прохожие и собаки", "Волк на псарне" плюс еще несколько штук про волков, лисиц и прочих зверях семейства псовых. Целые своры охотничьих псов -в произведениях ПРИШВИНА, ПАУСТОВСКОГО, БИАНКИ, Тургенева, ГОГОЛЯ. У Льва ТОЛСТОГО есть рассказики для малышей "Пожарные собаки", "Лев и собачка", "Булька".

Всем известен детский рассказ "Бобик в гостях у Барбоса" МИХАЛКОВА (и такой же мультик). А еще Михалков написал книгу стихов под названием "О тех, кто лает". Собаки живут во многих народных сказках - как русских, так и вполне импортных (для примера назовем лишь "Репку" и "Бременских музыкантов"). А когда-то весьма популярный Голубой Щенок? А фильмы "Четыре танкиста и собака", "Ко мне, Мухтар!", "101 далматинец" и многие другие? А не менее известные мультяшные пес и волк с фразой "Щас спою!"... Наконец, ставшая в последние годы массово известной Собака Ру!

Мастифы из мифов

"Это была собака, огромная, черная как смоль. Но такой собаки еще никто из нас, смертных, не видывал. Из ее отверстой пасти вырывалось пламя, глаза метали искры, по морде и загривку переливался мерцающий огонь. Ни в чьем воспаленном мозгу не могло бы возникнуть видение более страшное, более омерзительное, чем это адское существо, выскочившее на нас из тумана". Артур К. ДОЙЛ, "Собака Баскервилей".

Количество мифологических собак не уступает литературным. У древних греков вход в Аид - царство мертвых - охранял трехглавый пес Цербер. Его брат, двуглавый Орф, был стражем коров Гериона. Неудивительно, что псы-братья были мутантами: Орфа и Цербера породили два чудовища - Тифон и Ехидна. А Геракл прославился тем, что убил Орфа и похитил, чуть не задушив, Цербера.

Еще во времена древних греков была медная собака по кличке Лайлапс, выкованная Гефестом. Ее выпустили против тевмесской лисицы, разорявшей окрестности Фив. Богами было предопределено, что никто не может убежать от собаки, но в то же время никто не догонит лисицу. Поэтому Зевс прекратил эту вечную игру в догонялки, превратил обоих в созвездия, которые существуют на небе до сих пор. К слову, грифонов -чудовищных птиц с телом льва и орлиным клювом - называли "собаками Зевса". А известная древнегреческая Сцилла, морское чудовище, охранявшее узкий морской пролив, выглядела так: шесть собачьих голов, зубы в три ряда и 12 ног. Тоже тот еще мутант... Своры собак имели богиня охоты Артемида и просто охотник Актеон. Последнему не повезло: он увидел Артемиду купающейся, а богиня в отместку превратила Актеона в оленя, и его растерзали собственные псы.

Собака связывалась с загробным миром не только у древних греков. У индусского царя богов Индры была собака по кличке Сарама ("Быстрая"), мать двух четырехглазых псов Шарбаров, охраняющих царство мертвых. У древних египтян бог Анубис -покровитель умерших - имел образ дикой собаки или человека с головой пса. Покойник-ацтек, чтобы попасть в загробный мир, должен был переплыть реку на спине маленькой красной собаки. А у абхазов считалось, что душа умершего человека попадает в иной мир, пройдя по волосяному мосту. Мешает душе кошка, смазывающая мост маслом (прямо как Аннушка у Булгакова!), а помогает собака, которая слизывает масло языком.

В славянском мифе о Сатанаиле Бог создал человека из глины и ушел на небо за душой, оставив сторожем собаку, еще не наделенную шкурой. Злой дух Сатанаил соблазнил собаку шубой и из пакости оплевывал человека. По возвращении Бог вывернул свое творение наизнанку, и с тех пор человек из-за оплеванных внутренностей подвержен болезням. Вообще у славян нечисть нередко "перекидывается" в черного пса; был известен и волкодлак - человек-оборотень, умеющий превращаться в волка.

В скандинавских сагах злодействуют демонический пес Гарм и гигантский волк Фенрир. Согласно пророчеству Фенрир был создан на погибель богам, и они заказали для волка волшебные оковы. Карлики сковали крепчайшую цепь из шума кошачьих шагов, женской бороды, корней гор, рыбьего дыхания и птичьей слюны. Такой цепью боги приковали Фенрира к скале, причем волк успел откусить правую руку одному из них, Тюру. Перед концом мира Фенрир все же сорвался с привязи и проглотил верховного бога Одина, а сын Одина разорвал ему пасть. Пес Гарм тоже вырвался на свободу и в последней битве загрыз бога Тюра, погибнув сам. Вот такие скандинавские страсти... У наших соседей корейцев есть миф об "огненных собаках" Пулькэ, регулярно пробующих сожрать Солнце и Луну, отчего и происходят затмения. Живут свирепые собаки, питающиеся огнем, над небесами, в Стране Мрака. У китайцев, наоборот, на земле иногда появлялся Тяньгоу, то есть "небесный пес", похожий на лисицу с белой головой, - он умеет отвращать всякие напасти и отпугивать лаем разбойников. А еще из корейской мифологии известен Панбэксин - дух, охраняющий направления в пути движения сил Тьмы и Света. В год Собаки он стережет Юг, так что с этой стороны нам бояться нечего...

Собачья жизнь

"Я иду с колбасой, и Ярик идет за мной на двух ногах, опустив передние лапы, как руки... Я надеюсь в будущем посредством колбасы вообще приучить ходить его по-человечески и когда-нибудь во время городского гулянья появиться там под руку с рыжим хвостатым товарищем". Михаил ПРИШВИН, "Предательская колбаса".

Собачьих пород в мире столько, что их трудно даже пересчитать - от 400 до 600 (по разным данным). Дело в том, что человек, не ограничившись выведением четвероногих сторожей и пастухов, охотничьих и бойцовых псов, решил заняться декоративными породами. И так преуспел в этом, что появились, как говорят в народе, даже феномены типа "помесь левретки с табуреткой". Крупные собаки - немецкий дог и ирландский волкодав - достигают в холке 1 метра.

Самой тяжелой породой среди домашних псов является сенбернар: наиболее упитанный из известных экземпляров весил в возрасте 5 лет 140,6 кг при высоте в холке 99 см. Наиболее мелкие породы - йоркширские терьеры, чи-хуа-хуа и карликовые пудели, которые в зрелом возрасте могут весить менее 500 граммов. Самой маленькой взрослой собакой в мире считается йоркширтерьер Спиди, живший в Британии. Этот крошечный песик, умерший в 1945 году в возрасте около 2 лет, имел высоту в холке 6,3 см и длину от кончика носа до основания хвоста 9,5 см. Весил он всего 113 граммов и примерно столько же потреблял еды в день.

Самая редкая порода - чинук, который был выведен в США в начале XX века в качестве ездовой собаки. К слову, предком чинук является волк - это точно доказано. Даже на пике популярности численность чинук составляла около 300 особей, а в 1978 году имелось только 28 собак этой породы. Но с тех пор их количество заметно возросло - в основном благодаря усилиям "Ассоциации владельцев собак чинук". Сейчас эта порода насчитывает 76 экземпляров (все живут в США).

Однако наиболее ценными собаками являются отнюдь не самые редкие. В 1907 году владелица пекинеса из США отклонила просьбу некоего промышленника продать ему своего питомца за 32 000 фунтов стерлингов. Как считается, это самая высокая цена, когда-либо предложенная за собаку. Самое большое "собачье" наследство - 15 млн фунтов стерлингов - в 1931 году завещала своему пуделю жительница Нью-Йорка. Этот рекорд продержался до 70-х годов прошлого века, когда американский кинопродюсер-миллионер Роджер ДОРКАС после своей смерти оставил любимому псу Максимилиану $65 млн.

Заметим, что с самым большим состоянием, оставленным собаке, связана и самая нелепая история о наследстве. Дело в том, что своей супруге Доркас завещал 1 цент, и она подала в суд. Но Фемида признала завещание законным, поскольку при жизни миллионер оформил Максимилиану настоящие человеческие документы. Тогда остроумная вдова по тем же документам вышла замуж за пса и после его смерти все же получила наследство...

В настоящее время самый богатый в мире пес - кобель немецкой овчарки Гюнтер IY. Он владеет 300 миллионами долларов, унаследовав их от своего отца Гюнтера III, который стал миллионером после кончины хозяйки - графини Карлотты ЛИБЕНШТЕЙН. Гюнтер IY прославился, когда его попечители приобрели для него особняк Мадонны за $7,5 млн. А вот самые дорогие в мире собачьи уши застрахованы на сумму 30 тыс. фунтов стерлингов. Они принадлежат Мистеру Джеффрису - такова кличка песика породы бассет, живущего со своим хозяином недалеко от Лондона. Он (песик, а не хозяин) обладает официальным мировым рекордом длины ушей - 29,2 см.

Символ наступающего года, судя по всему сказанному, в целом неплох: породистый, разномастный, добрый к человеку. Все-таки Собака - это вам не Змея или Обезьяна... Так что пожелаем всем читателям журнала, чтобы год не пошел псу под хвост, чтобы на вас не вешали всех собак и чтобы ваши близкие никогда не лаялись!