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Жрицы любви - в рабочей одежде
Проститутки Рио-де-Жанейро устроили масштабный показ мод. Жрицы любви вышли на подиум в собственных нарядах, многие из которых напоминают модели известных мировых дизайнеров одежды. Откровенные платья завоевали бешеный успех у публики.
Необычное дефиле, участницами которого стали представительницы древнейшей профессии, прошло накануне в центре Рио-де-Жанейро. Как сообщает Reuters, члены профсоюза бразильских проституток Davida впервые приняли участие в бразильском ежегодном фестивале моды. Под овации публики и вспышки сотен фотокамер жрицы любви представили собственную марку, в основе которой рабочая одежда - откровенные платья.
"Мы хотим получить общественное признание. Наша одежда очень сексуальна, она выражает чувственность и фетиш", - говорят работницы секс-индустрии. Правда, над оригинальностью образов новоявленные модельеры особенно не старались. Как отмечает Reuters, некоторые модели очень напоминают наряды именитых дизайнеров моды. Даже название новой марки, изобретенной проститутками, - Daspu - ассоциируется с самым популярным в Бразилии магазином одежды - Daslu.
Жрицы любви демонстрировали вызывающие туалеты в самом центре Рио, практически на панели - рядом с кварталом, где девушки обычно дефилируют по ночам. Оказалось, днем, под светом сотен фотовспышек, проститутки снискали даже большую популярность, чем ночью. Журналисты заметили среди гостей известных бразильских модельеров.
Участницы дефиле заявляют о безоговорочном успехе. "Мы худые, толстые, старые и молодые. Мы настоящие. А ведь мужчинам нравится именно живая красота и живое тело", - отмечают проститутки-модели. Вполне возможно, что после такого аншлага модные показы профсоюза проституток станут завсегдатаями фэшн-шоу.
Как отмечает Reuters, в Бразилии проституция не запрещена. Законом карается только сутенерство. Однако, по мнению наблюдателей из ООН, Бразилия стала одним из любимейших мест отдыха иностранцев, желающих получить "дешевый секс" и максимум удовольствий. Особенно популярны бразильские проститутки во время ежегодного карнавала, который начинается в Рио-де-Жанейро 24 февраля. Правда, в марте прошлого года правительство страны начало кампанию по борьбе с секс-туризмом.
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