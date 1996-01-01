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Жрицы любви - в рабочей одежде

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Проститутки Рио-де-Жанейро устроили масштабный показ мод. Жрицы любви вышли на подиум в собственных нарядах, многие из которых напоминают модели известных мировых дизайнеров одежды. Откровенные платья завоевали бешеный успех у публики.

Необычное дефиле, участницами которого стали представительницы древнейшей профессии, прошло накануне в центре Рио-де-Жанейро. Как сообщает Reuters, члены профсоюза бразильских проституток Davida впервые приняли участие в бразильском ежегодном фестивале моды. Под овации публики и вспышки сотен фотокамер жрицы любви представили собственную марку, в основе которой рабочая одежда - откровенные платья.

"Мы хотим получить общественное признание. Наша одежда очень сексуальна, она выражает чувственность и фетиш", - говорят работницы секс-индустрии. Правда, над оригинальностью образов новоявленные модельеры особенно не старались. Как отмечает Reuters, некоторые модели очень напоминают наряды именитых дизайнеров моды. Даже название новой марки, изобретенной проститутками, - Daspu - ассоциируется с самым популярным в Бразилии магазином одежды - Daslu.

Жрицы любви демонстрировали вызывающие туалеты в самом центре Рио, практически на панели - рядом с кварталом, где девушки обычно дефилируют по ночам. Оказалось, днем, под светом сотен фотовспышек, проститутки снискали даже большую популярность, чем ночью. Журналисты заметили среди гостей известных бразильских модельеров.

Участницы дефиле заявляют о безоговорочном успехе. "Мы худые, толстые, старые и молодые. Мы настоящие. А ведь мужчинам нравится именно живая красота и живое тело", - отмечают проститутки-модели. Вполне возможно, что после такого аншлага модные показы профсоюза проституток станут завсегдатаями фэшн-шоу.

Как отмечает Reuters, в Бразилии проституция не запрещена. Законом карается только сутенерство. Однако, по мнению наблюдателей из ООН, Бразилия стала одним из любимейших мест отдыха иностранцев, желающих получить "дешевый секс" и максимум удовольствий. Особенно популярны бразильские проститутки во время ежегодного карнавала, который начинается в Рио-де-Жанейро 24 февраля. Правда, в марте прошлого года правительство страны начало кампанию по борьбе с секс-туризмом.

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