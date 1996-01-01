Стены кабинета Хью ХЕФНЕРА в особняке Playboy Mansion на Беверли-Хиллз увешаны фотографиями его самого. Вот он, молодой журналист Esquire Magazine, в начале 50-х, вот со своей второй женой (в 1989 году Кимберли Конрад Хефнер стала "девушкой года" журнала Playboy). А над камином - портрет маслом, на котором Хью изображен в костюме эпохи Тюдоров. Хефнера нет лишь на маленькой, вставленной в дешевую пластмассовую рамку фотографии его нынешних подружек - 25-летней Холли, 32-летней Бриджит и 20-летней Кендрой.

"Когда брак распался, я страдал..."

Создается впечатление, что эта фотография, как и сами девушки, не задержится в особняке надолго. Самый продолжительный период моногамии в жизни Хефнера длился восемь с половиной лет, когда он был женат на Кимберли. Это было до того, как она ушла из его жизни, забрав с собой двоих сыновей Купера и Марстона, которым сейчас 14 и 15 лет.

"В течение восьми с половиной лет я был верен своей жене, - говорит Хефнер. - Леопард может изменить свои пятна. Жить с одной женщиной возможно. Я не думаю, что такая жизнь естественна, но это другой вопрос. Моногамия - это человеческое изобретение, и оно конфликтует с природой. Жизнь можно прожить по-разному. Я попробовал и так, и по-другому. Нет никаких сомнений, что я чувствовал себя гораздо более счастливым, когда не был женат. Последние годы моей жизни самые счастливые, хотя моя жизнь всегда была хорошей".

Сожительство Хефнера с тремя девушками куда невиннее, чем его бурные приключения после развода с Кимберли в 1998 году. Когда он познакомился с Холли - а с ней он знаком дольше, чем со всеми остальными, - то одновременно встречался еще с шестью девушками.

"Когда брак распался, я страдал и был эмоционально изнурен, - вспоминает Хефнер. - Вопреки самым смелым моим мечтам я обнаружил, что в мире есть целое поколение женщин, готовых встречаться и наслаждаться жизнью. И снова начались праздники. Примерно через три месяца я встретил молодую актрису по имени Бранде РОДЕРИК. Через пару недель познакомился с Сэнди и Мэнди БЕНТЛИ, близняшками из Чикаго. В последующие два с половиной года я встречался с Бранде, Сэнди и Мэнди. Звучит, как в надуманных душещипательных историях, что печатают женские журналы, но в жизни это было лучше, чем можно себе представить. Когда Бранде уехала сниматься на Гаваи, я оставался верен своим принципам, хотя пришлось изменить число девушек. Оно возросло до шести, даже до семи. А теперь их осталось лишь три - пару лет назад я сократил число "овец в стаде", потому что начались соперничество, мелкая ревность, а мне этого не нужно".

Придает силу виагра

Хефнер планирует жить с двумя или тремя женщинами - как получится - до самой смерти. Трое девушек вполне ладят друг с другом. Хефнер, которому придает силу виагра, занимается сексом с каждой из них два или три раза в неделю, хотя чести спать с ним в одной постели удостоена только Холли.

"Постарайтесь понять уникальность моей ситуации, - говорит Хефнер. - Публика знает обо мне все. Девушки не ждут от меня того, чего они обычно ждут в отношениях с мужчиной. Начиная новые отношения, я никогда не скрывал своих желаний".

Хефнер говорит об этом очень буднично, без всякой бравады или сальностей. Несмотря на более чем полувековое общение с красивыми женщинами, привычную лесть подчиненных и неплохое состояние, которое ему принес Playboy (объем продаж журнала по-прежнему составляет 3 млн экземпляров в месяц), слава никак не повлияла на этого человека - возможно, из-за его постоянного самоанализа.

Светский лев

Хефнер с усмешкой признается, что трубка и одежда (хотя часы пробили два пополудни, он все еще в своей черной шелковой пижаме, поверх которой наброшен алый халат) - лишь приемы, которые он сознательно применяет для создания впечатления утонченного светского льва, что было необходимо при основании журнала Playboy в 1953 году. А его особняк Playboy Mansion призван лишь закрепить этот имидж.

Построенное в 1926 году в псевдоелизаветинском стиле здание предназначалось для сына английского торговца. Все вокруг отделано панелями из орехового дерева. На окнах - витражи с изображением шпилей Оксфордского и Кембриджского университетов, Винчестерского колледжа и флага святого Георгия. Все это было нужно, чтобы заманить телевизионные камеры и придать Playboy респектабельность клуба джентльменов, хотя статьи Джона АПДАЙКА и Нормана МЕЙЛЕРА и без того превратили журнал в библию современного образа жизни.

Но, переступив порог особняка, вы сразу попадаете на территорию, принадлежащую порнобарону. Величаво прохаживаются фламинго и павлины. Вежливые маленькие обезьянки своими странно похожими на человеческие ручками аккуратно берут у вас с ладони угощение. Рядом с вольером с серыми африканскими попугаями и азиатскими птицами-носорогами - коттеджи для гостей. В них живут девушки, которые приезжают для съемок в журнал. За гротом находятся сауна и игровая комната. А по всей территории стоят наготове крошечные приюты с зеркалами и массажным маслом.

"Секс лежит у истоков семьи и цивилизации"

Хефнер борется с обвинениями в том, что плохо обращается с женщинами. "Если бы женщины не были объектом сексуальных домогательств, то род человеческий перестал бы существовать, - говорит он. - Притяжение полов обеспечивает не только появление на свет нового поколения, но и то тепло, что заставляет мир вращаться. Если бы мы были асексуальны, как ужасно было бы жить на этой планете. Секс лежит у истоков семьи и цивилизации. Порнография - это негативный термин для сексуальных образов или идей. Но она всегда была в этом мире, хотя долгое время ее прятали куда-то вглубь. Викторианская эпоха была золотым веком порнографии, а Playboy стал искрой, из которой разгорелась сексуальная революция".

"Когда начал выходить Playboy, романы "Любовник Леди Чаттерлей" и "Улисс" были все еще запрещены, - продолжает Хефнер. - В репрессивном обществе живут больные люди. Так рождается детская порнография. Репрессии подавляют природу сексуальности. "Playboy сексуален до невинности. Журнал можно показывать вашей бабушке - никакого крутого порно, никаких сношений между мужчинами или женщинами".

До первого брака был девственником

Хефнер - выходец из чикагского среднего класса. В десятом поколении потомок тех, кто приплыл в Америку из Англии на корабле Mayflower. Его отец был бухгалтером, мать - учительницей.

"Это был типичный Средний Запад, очень пуританский, - рассказывает Хефнер. - В моей семье запрещалось курить и пить. После окончания войны я поступил в университет в Иллинойсе и ждал от жизни праздника. А период пятидесятых оказался очень консервативным с точки зрения социальной, политической, сексуальной. И все это подтолкнуло меня на создание Playboy. Журнал и сегодня остается реакцией на мое пуританское детство и то лицемерие, что я видел в мире вокруг себя".

До первого брака в 1949 году Хефнер был девственником. Его жена Милли УИЛЬЯМС подарила ему сына и дочь Кристи, которая сегодня возглавляет компанию Playboy Enterprises. Хефнер полагает, что Милли могла стать единственной женщиной в его жизни, если бы у нее не появился роман на стороне. "В определенном смысле я так и не оправился от этого, - говорит он. - Мы поженились, но не были счастливы. Наши отношения держались на романтике первых двух лет общения. Если бы мы познакомились сегодня, то какое-то время прожили бы вместе без оформления отношений, а затем моя жизнь пошла бы своим чередом".

Он полагает, что современный мир с сексуальной свободой, для создания которого Хефнер столько сделал, гораздо лучше мира его детства: "Тогда в личной жизни у людей не было никакого выбора. Если они женились, то предполагалось, что все равно останутся семьей, независимо от того, счастливы или нет. Гомосексуалисты были просто отверженными.

Самым сложным оказалось добиться свободы в личной жизни. Сейчас растет число разводов, и это неплохо. Если в семье нет счастья, то развод становится позитивным фактором. То, что мы считаем моральным в любой сфере человеческой деятельности, - это то, что приносит человеку добро. Но так исторически сложилось, что в сфере сексуальных отношений моральные ценности не определялись с позиций добра для людей. Вместо этого почему-то применялись понятия правильного или неправильного. А эти критерии ошибочны".