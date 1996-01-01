ТСЖ работает уже?

Как уже неоднократно писали, согласно новому Жилищному кодексу, собственникам квартир следует определиться с формой управления жилым домом. Один из возможных вариантов - управление товариществом собственников жилья. В этом случае все основные решения, связанные с выбором обслуживающих организаций и размером оплаты их услуг, жильцы решают сообща на общем собрании. А вот мелкие, текущие вопросы владельцы относят к компетенции выбранного жильцами председателя ТСЖ, который контролирует работу уборщиц, электриков, сантехников и др.

Управление с помощью ТСЖ является наиболее эффективным и выгодным для жильцов способом управления домом, но здесь есть и свои трудности...

- Сама по себе идея реформы выглядит логично, - говорит управляющая жилым домом Екатерина КОСТЫЛЕВА. - Раз уж коммунальный фонд изношен дальше некуда, то есть смысл отдать его в управление жильцам, и пусть они сами решают эту проблему. Но государство сыграло нехорошую шутку с населением, практически ничего не сделав, чтобы как-то подготовить его к коммунальной реформе.

Прежде всего, налицо серьезный кадровый кризис. Во Владивостоке есть организации, где можно пройти курс обучения на управляющего. Но практика показывает, что далеко не каждый человек сможет работать в этой должности. В своей деятельности ему придется много общаться с людьми, договариваться с различными организациями, преодолевать различные бюрократические препоны.

Сложно найти и бухгалтера в ТСЖ. И дело даже не в квалификации специалиста как таковой. Я неоднократно сталкивалась с тем, что человек, проработавший много лет главным бухгалтером на предприятии, в ТСЖ ничего не может сделать - здесь все абсолютно иначе.

Но основная проблема в том, что самим жильцам ничего не надо. Зачастую люди толком не знают даже своих соседей по этажу. К тому же за десятилетия население привыкло, что за него все решает государство, и мало кто осмеливается сегодня взять ответственность на себя. Люди просто не осознают, что дальше будет только хуже, и продолжают надеяться, что в один прекрасный день государство все же позаботится о них.

- И в итоге только незначительная часть домов управляется товариществами собственников жилья?

- Почти все переходят под крыло управляющих компаний, которые заключают договора с теми же ЖЭУ, сменившими вывеску и преобразованными в разнообразные ООО. Только теперь жильцы вынуждены платить еще и за посреднические функции управляющей компании.

И это при том, что выгоды от создания ТСЖ очевидны. На личном опыте могу сказать, что коммунальные платежи для жильцов кондоминиумов уменьшаются в 2-4 раза. Да, в отдельных случаях платежи могут остаться и на прежнем уровне, например, если дом старый и требует ремонта, но зато жильцы будут видеть, на что идут их деньги, и сами решат, что следует привести в порядок в первую очередь.

- С чего начать тем жителям, которые все же приняли решение создать товарищество?

- В первую очередь, надо организовать собрание жильцов дома. Увы, уже на этой стадии обычно все останавливается. Даже если в доме имеется несколько энтузиастов - их стремление сталкивается с инертностью большинства жильцов.

Следующая стадия - собрать деньги на организацию ТСЖ. Обычно эта сумма варьируется от 300 до 500 рублей с каждой квартиры. Придется потратиться на госпошлину - 2 тыс. рублей, разработку устава, услуги юриста, установку общедомовых счетчиков на воду и теплоэнергию.

Далее проводится голосование по утверждению Устава и бюджета ТСЖ. Организовать очное голосование не так-то и просто, хотя бы из-за того, что необходимо за десять дней уведомить жильцов, потом умудриться собрать кворум. Проще заочное голосование - пройти с бюллетенями по квартирам.

- С какими типичными трудностями сталкивается "новорожденное" товарищество собственников?

- Если при традиционном способе люди платят за ряд услуг в соответствии с количеством прописанных в квартире, то в ТСЖ - исходя из количества реально проживающих жильцов. То есть по факту.

Самое неприятное, что, становясь юридическим лицом, ТСЖ начинает нести ответственность перед такими организациями, как Дальэнерго, Горводоканал. Платить за тепло, воду и электроэнергию необходимо вовремя. Но не все жильцы это делают. Поэтому желательно иметь постоянный резервный фонд, из которого можно брать деньги в подобных случаях. Можно, конечно, взять и из ремонтного фонда, но это не так надежно.

Радует, что людей, которые неаккуратно платят, не так уж и много - максимум 2-3% жильцов. Если увещевания не помогли, а долг превысил 10 тыс. рублей, то мы подаем в суд. Суды довольно быстро рассматривают подобные дела и практически всегда выносят решение в нашу пользу. Хотя бывает, что с должника взять попросту нечего. А забирать приватизированную квартиру за долги нельзя, закон сейчас этого не допускает.

Еще одна проблема - несвоевременная компенсация льготникам со стороны государства. Все льготы, которые положены, в ТСЖ сохранены. Однако жильцы платят по квитанциям в полном объеме, а потом происходит перерасчет, и государство компенсирует переплату. Но не сразу: если компенсации льготникам федерального уровня перечисляются на расчетные счета ТСЖ практически без опоздания, то от администрации Владивостока задержка оплаты может достигать нескольких месяцев.

Но больше всего хлопот доставляют взаимоотношения с Дальэнерго. Подготовка к отопительному сезону из года в год требует все больше времени и денег. Октябрь - это непрерывная беготня по кабинетам энергокомпании. Чтобы получить допуск к теплу, нужно заключить договор, причем на условиях Дальэнерго.

К тому же энергетики постоянно придумывают что-то новое. Например, сейчас они не заключают договор, если им не предоставить договор с банком о возможности безакцептного списания денег. Как итог, за январь деньги были сняты с наших счетов еще в декабре. И ничего нельзя с этим поделать.