Медаль - солдату

25 января в Дальнегорске состоялось вручение медали "За воинскую доблесть" 2 степени Александру НЕМЕРОВУ. Впервые в истории района проходило подобное чествование.

Бывший разведчик войск спецназначения, проходивший службу на территории Чеченской Республики в 2000 году, был отмечен воинской наградой за смелость и мужество, проявленные им при проведении боевых операций. Торжественное вручение медали прошло в присутствии первых руководителей "ГМК-Дальполиметалл" Александра САВВИНА и Евгения СВЕРКУНОВА, председателя профкома предприятия Леонида СИНЕВИЧА. Представил "виновника" неординарного события начальник центральной обогатительной фабрики Павел ПОЗДНЯКОВ, в чьем подразделении сейчас трудится Александр.